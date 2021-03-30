عدد الملقحين والمصابين بـ"كورونا" في المغرب‬

بلغ عدد المستفيدين من الحقنة الأولى برسم عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد 4.315.802 شخصا، فيما استفاد 3.566.498 شخصا من الحقنة الثانية.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة 665 شخصا، بعد إجراء 11935 تحليلا مخبريا، فيما تعافى من فيروس “كوفيد-19″ 580 شخصا، ورصدت 6 وفيات.

وسجلت مصالح وزارة الصحة 31 حالة خطيرة أو حرجة خلال اليوم الأخير، رفعت العدد الإجمالي للحالات الخطيرة إلى 419 حالة، في حين استقرت نسبة الفتك في 1.8 بالمائة طيلة الأسابيع المنصرمة، بينما ارتفعت نسبة التعافي إلى 97.5 بالمائة.

وأفادت النشرة اليومية لوزارة الصحة حول الحالة الوبائية ببلادنا بأن معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ”كورونا” بلغ 13.3 بالمائة خلال اليوم الأخير، بينما انخفض مؤشر الإصابة إلى 1.8 بالمائة.

وبخصوص التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة الجديدة بالفيروس فقد سجلت جهة الدار البيضاء-سطات 477 حالة، وعرفت جهة الرباط سلا القنيطرة 64 حالة، وسجلت جهة مراكش آسفي 23 حالة، وجهة الشرق 20 حالة، وعرفت جهة العيون الساقية الحمراء 17 حالة، وحصدت جهة الداخلة وادي الذهب 17 حالة.

وحسب المصدر عينه فقد سجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة 16 حالة، وجهة درعة تافيلالت 10 حالات، وجهة سوس ماسة 10 حالات، وجهة بني ملال خنيفرة 6 حالات، وجهة كلميم واد نون 3 حالات، وجهة فاس مكناس حالتين.

وبخصوص التوزيع الجغرافي للحالات الجديدة فقد توزعت بين حالتين بالدارالبيضاء وحالة واحدة بكل من سيدي سليمان وسيدي قاسم ووجدة أنجاد ومراكش.