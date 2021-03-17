عدد الملقحين والمصابين بـ"كورونا" في المغرب

بلغ عدد المستفيدين من الحقنة الأولى من عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد 4.244.651 شخصا، فيما استفاد 2.116.081 شخصا من الحقنة الثانية.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة 466 شخصا، بعد إجراء 9960 تحليلا مخبريا، فيما تعافى من “كوفيد-19″ 578 مريضا، ورصدت 8 وفيات.

وسجلت مصالح وزارة الصحة 57 حالة خطيرة أو حرجة خلال اليوم الأخير رفعت العدد الإجمالي للحالات الخطيرة إلى 408 حالات، في حين استقرت نسبة الفتك في 1.8 بالمائة طيلة الأسابيع المنصرمة، بينما ارتفعت نسبة التعافي إلى 97.4 بالمائة، علما أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 477.305 أشخاص.

وأفادت النشرة اليومية لوزارة الصحة حول الحالة الوبائية ببلادنا بأن معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ”كورونا” قد بلغ 12.9 بالمائة خلال اليوم الأخير، بينما انخفض مؤشر الإصابة إلى 1.3 بالمائة.

وفيما يخص حالات الوفيات الثمان المسجلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فقد توزعت بين 5 حالات بالدار البيضاء، وحالة واحدة بكل من بركان وسلا ووزان.

وبشأن التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة الجديدة بالفيروس، فقد سجلت جهة الدار البيضاء-سطات 332 حالة، وعرفت جهة الشرق 36 حالة، ونالت جهة مراكش آسفي 29 حالة، وشهدت جهة الرباط سلا القنيطرة 28 حالة، بينما شهدت جهة طنجة تطوان الحسيمة 17 حالة.

وسجلت جهة سوس ماسة 6 حالات، وجهة بني ملال خنيفرة 5 حالات، وجهة درعة تافيلالت 4 حالات، وكذلك الشأن بالنسبة لجهة العيون الساقية الحمراء، بينما حصدت جهة الداخلة وادي الذهب حالتين، والأمر نفسه بجهة فاس مكناس، في حين عرفت جهة كلميم واد نون حالة واحدة.