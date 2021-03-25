عدد الملقحين والمصابين بـ"كوفيد-19" بالمغرب‬

بلغ عدد المستفيدين من الحقنة الأولى من عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس “كورونا” المستجد 4.289.281 شخصا، فيما استفاد 3.071.117 شخصا من الحقنة الثانية.

وخلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، بلغ عدد المصابين بفيروس “كوفيد-19” 511 شخصا، بعد إجراء 11564 تحليلا مخبريا؛ فيما تعافى من فيروس “كورونا” 467 مريضا، ورصدت حالتي وفاة.

وسجلت مصالح وزارة الصحة 41 حالة خطيرة أو حرجة خلال اليوم الأخير، رفعت العدد الإجمالي للحالات الخطيرة إلى 412 حالة؛ في حين استقرت نسبة الفتك في 1.8 بالمائة طيلة الأسابيع المنصرمة، بينما ارتفعت نسبة التعافي إلى 97.5 بالمائة.

وأفادت النشرة اليومية لوزارة الصحة حول الحالة الوبائية ببلادنا بأن معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ”كورونا” قد بلغ 13 بالمائة خلال اليوم الأخير، بينما انخفض مؤشر الإصابة إلى 1.4 بالمائة.

وبخصوص التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة الجديدة بالفيروس، فقد سجلت جهة الدار البيضاء-سطات 353 حالة، وعرفت جهة الرباط سلا القنيطرة 50 حالة، ونالت جهة طنجة تطوان الحسيمة 26 حالة، فيما سجلت جهة الشرق 22 حالة، وحصدت جهة مراكش آسفي 21 حالة.

وحسب المصدر عينه، فقد سجلت جهة سوس ماسة 17 حالة، وجهة الداخلة وادي الذهب 6 حالات، وجهة فاس مكناس 5 حالات، وجهة العيون الساقية الحمراء 4 حالات، وجهة بني ملال خنيفرة 3 حالات، وجهة درعة تافيلالت حالتين، والرقم نفسه بالنسبة إلى جهة كلميم واد نون.