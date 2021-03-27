عدد الملقحين والمصابين بـ"كوفيد19" في المغرب

بلغ عدد المغاربة والأشخاص المقيمين بالمملكة الذين تلقوا الحقنة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، إلى حدود اليوم السبت، 4.302.183 شخصا، وعدد الذين استفادوا من الحقنة الثانية 3.332.292، بحسب إحصائيات لوزارة الصحة.

وفيما يخص الإصابات الجديدة، سجلت مصالح وزارة الصحة في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة 491 إصابة، و5 وفيات، فيما تعافى من “كوفيد-19” 487 شخصا، أما الحالات النشطة فهي في حدود 3476.

وأنجز المغرب في الـ24 ساعة الأخيرة 12.594 تحليلا مخبريا، ليبلغ إجمالي التحاليل منذ ظهور الوباء 5.436.000.

وأفادت وزارة الصحة بأن نسبة الفتك مستقرة في حدود 1.8 في المائة، أما نسبة التعافي فتبلغ 97.5 في المائة.

وتوزعت الإصابات الجديدة في المغرب على جهة الدار البيضاء سطات بـ329 حالة، وجهة الرباط سلا القنيطرة بـ 46 حالة، وجهة مراكش آسفي بـ31 حالة، وجهة الشرق بـ25 حالة، وجهة سوس ماسة بـ20 حالة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة بـ14 حالة.

وسجلت 8 حالات في جهة الداخلة وادي الذهب، و7 حالات في جهة فاس مكناس، و4 حالات في جهة درعة تافيلالت، و3 حالات في جهة بني ملال خنيفرة، وحالتان في كل من جهة كلميم واد نون وجهة العيون الساقية الحمراء.

وفيما يخص حالات الوفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فقد توزعت بين حالتين في الدار البيضاء، وحالة واحد في كل من برشيد وسلا ومراكش.