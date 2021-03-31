عدد الملقحين والمصابين بفيروس كورونا بالمغرب

بلغ عدد المستفيدين من الحقنة الأولى برسم عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد 4.320.349 شخصا؛ فيما استفاد 3.674.251 شخصا من الحقنة الثانية.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة 676 شخصا، بعد إجراء 13297 تحليلا مخبريا، فيما تعافى من فيروس “كوفيد-19″ 198 شخصا، ورصدت 5 وفيات.

وسجلت مصالح وزارة الصحة 42 حالة خطيرة أو حرجة خلال اليوم الأخير، رفعت العدد الإجمالي للحالات الخطيرة إلى 411 حالة، في حين استقرت نسبة الفتك في 1.8 بالمائة طيلة الأسابيع المنصرمة، بينما ارتفعت نسبة التعافي إلى 97.4 بالمائة.

وأفادت النشرة اليومية لوزارة الصحة حول الحالة الوبائية ببلادنا بأن معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ”كورونا” بلغ 13 في المائة خلال اليوم الأخير، بينما انخفض مؤشر الإصابة إلى 1.8 في المائة.

وبخصوص التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة الجديدة بالفيروس، سجلت جهة الدار البيضاء-سطات 488 حالة، وعرفت جهة الرباط سلا القنيطرة 51 حالة، وسجلت جهة مراكش آسفي 36 حالة، وجهة الداخلة وادي الذهب 19 حالة؛ فيما عرفت جهة الشرق 19 حالة.

وحسب المصدر عينه فقد سجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة 15 حالة، وجهة سوس ماسة 14 حالة، وجهة درعة تافيلالت 12 حالة، وجهة العيون الساقين الحمراء 7 حالات، وجهة كلميم وادنون 6 حالات، والعدد نفسه بجهة بني ملال خنيفرة؛ بينما حصدت جهة فاس مكناس 3 حالات.

وبخصوص التوزيع الجغرافي للوفيات الجديدة فقد توزعت بين 3 حالات بالدارالبيضاء، وحالة واحدة بكل من الصخيرات تمارة وطانطان.