عدد الملقحين والمصابين بـ"كورونا" في المغرب

سجلت وزارة الصحة، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، 581 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما توفي 10 أشخاص بسبب “كوفيد-19”، وتعافى منه 513 شخصا.

وبلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من لقاح كورونا إلى حدود اليوم 4331082 شخصا، أما الجرعة الثانية فاستفاد منها 3840569.

جهة الشرق حلت في المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي، إذ عرفت تسجيل 38 حالة جديدة، منها حالتان في بركان، و11 في وجدة أنكاد، و3 في الناظور، و11 حالة في تاوريرت، و5 في جرادة، و6 حالات في الدرويش.

أما المرتبة الأولى فكانت من نصيب جهة الدار البيضاء كما هو معتاد بـ 412 حالة جديدة، منها 323 حالة في الدار البيضاء، و13 حالة في المحمدية، و9 في الجديدة، 16 في برشيد، و25 في النواصر، 6 في سطات، و13 في مديونة، و6 حالات في سيدي بنور، وحالة واحدة في بسليمان.

وجاءت جهة طنجة تطوان الحسيمة في المرتبة الخامسة من حيث عدد الإصابات، مسجلة 17 حالة، منها 6 حالات في طنجة-أصيلة، وحالة واحدة في الحسيمة، و6 في العرائش، وحالة واحدة في المضيق، و3 حالات في الشاون.

وفي جهة الرباط سلا القنيطرة، أحصت وزارة الصحة 22 حالة جديدة، منها حالتان في القنيطرة، و8 في الصخيرات تمارة، و5 في سلا، وحالة واحدة في الخميسات، و5 حالات في الرباط، وحالة واحدة في سيدي قاسم.

جهة سوس ماسة سجلت 14 حالة، منها 9 في أكادير إداوتنان، و5 في إنزكان آيت ملول.

وعلى مستوى جهة مراكش آسفي، تم إحصاء 29 حالة، منها 20 في مراكش، وحالة واحدة في الصويرة، و4 في قلعة السراغنة، وحالة واحدة في آسفي وحالتان في شيشاوة، وحالة واحدة في الحوز.