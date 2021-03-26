عدد الملقحين والمصابين بفيروس كورونا بالمغرب

بلغ عدد المستفيدين من الحقنة الأولى من عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد 4.293.544 شخصا، فيما استفاد 3.231.742 شخصا من الحقنة الثانية.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة 514 شخصا، بعد إجراء 12072 تحليلا مخبريا، فيما تعافى من “كوفيد-19″ 523 مريضا، ورصدت 5 حالات وفاة.

وسجلت مصالح وزارة الصحة 93 حالة خطيرة أو حرجة خلال اليوم الأخير رفعت العدد الإجمالي للحالات الخطيرة إلى 426 حالة، في حين استقرت نسبة الفتك في 1.8 بالمائة، وبلغت نسبة التعافي 97.5 بالمائة.

وأفادت النشرة اليومية لوزارة الصحة حول الحالة الوبائية ببلادنا بأن معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ”كورونا” قد بلغ 13.5 بالمائة خلال اليوم الأخير، ومؤشر الإصابة 1.4 بالمائة.

وبخصوص التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة الجديدة بالفيروس، فقد سجلت جهة الدار البيضاء-سطات 393 حالة، وعرفت جهة الرباط سلا القنيطرة 39 حالة، فيما سجلت جهة الشرق 20 حالة، وحصدت جهة مراكش آسفي 16 حالة، ونالت جهة سوس ماسة 13 حالة.

وبحسب المصدر عينه، فقد سجلت جهة درعة تافيلالت 8 حالات، وجهة الداخلة وادي الذهب 7 حالات، وجهة طنجة تطوان الحسيمة 6 حالات، وجهة العيون الساقية الحمراء 5 حالات، وجهة بني ملال خنيفرة 4 حالات، وجهة فاس مكناس 3 حالات.

وفيما يتعلق بحالات الوفيات المرصودة من طرف مصالح وزارة الصحة، فقد توزعت بين حالتين بالدار البيضاء، وحالة واحدة بكل من القنيطرة وزاكورة وفاس.