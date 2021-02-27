هذه تفاصيل عدد الملقحين والتوزيع الجغرافي لإصابات "كورونا" بالمغرب

بلغ عدد المستفيدين من عملية التلقيح الوطنية ثلاثة ملايين و435 ألفا و997 شخصا (الحقنة الأولى)، فيما استفاد 161 ألفا و906 أشخاص من الحقنة الثانية من اللقاح، ووصل عدد المصابين بفيروس “كورونا” إلى 416 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة بعد إجراء 12 ألفا وثلاثة تحاليل مخبرية، وتعافى من المرض 420 شخصا، ورُصدت سبع وفيات.

وسجلت مصالح وزارة الصحة 28 حالة خطيرة أو حرجة خلال اليوم الأخير، فيما ارتفع العدد الإجمالي للحالات الخطيرة إلى 433، وبلغت نسبة الفتك 1.8 في المائة، ونسبة التعافي ما قدره 97 في المائة، علما أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 468 ألفا و807 أشخاص.

وبشأن المنحى الوبائي الأسبوعي، فقد سجلت البلاد ألفين و255 حالة إصابة خلال الأسبوع الجاري، فيما انخفضت الوفيات الأسبوعية على 61 حالة بالمقارنة مع الحصيلة المنصرمة.

وتبعا للنشرة اليومية، فقد توزعت الوفيات السبع بين الدار البيضاء والصخيرات-تمارة ووجدة-أنجاد وبركان ومراكش والفقيه بنصالح ومكناس.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لحالات المرض، فقد سجلت جهة الدار البيضاء-سطات 251 حالة، فيما عرفت جهة طنجة تطوان الحسيمة 46 حالة، بينما نالت جهة الرباط سلا القنيطرة 28 حالة، وحصدت جهة الشرق 23 حالة.

وبالنسبة إلى جهة مراكش آسفي فقد سجلت 20 حالة؛ بينما سجلت جهة درعة تافيلالت 11 حالة، في حين سجلت جهة العيون الساقية الحمراء 10 حالات، والرقم نفسه عرفته جهة سوس ماسة.

ينضاف إلى ذلك جهة بني ملال خنيفرة التي نالت 8 حالات، بينما سجلت جهة فاس مكناس 7 حالات، فيما نالت جهة الداخلة وادي الذهب حالتين فقط خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.