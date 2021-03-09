عدد الملقحين يتعدى 4 ملايين شخص في المغرب

عدد الملقحين يتعدى 4 ملايين شخص في المغرب
صورة: منير امحيمدات
الثلاثاء 9 مارس 2021 - 19:11

بلغ عدد المستفيدين من عملية التلقيح الوطنية 4.017.087 (الحقنة الأولى)، فيما استفاد 717.113 من الحقنة الثانية من اللقاح، ووصل عدد المصابين بفيروس “كورونا” إلى 508 شخص خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة بعد إجراء 9295 تحليل مخبري، وتعافى من المرض 664، ورُصدت 12 حالة وفاة.

وسجلت مصالح وزارة الصحة 62 حالة خطيرة أو حرجة خلال اليوم الأخير، فيما ارتفع العدد الإجمالي للحالات الخطيرة إلى 414، واستقرت نسبة الفتك في 1.8 بالمائة طيلة الأسابيع المنصرمة، بينما ارتفعت نسبة التعافي إلى ما قدره 97.2 بالمائة، علما أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 473.208 شخص.

وأفادت النشرة اليومية لـ”كوفيد-19″ بأن معدل ملئ أسرة الإنعاش المخصصة لـ”كورونا” قد بلغ 13.1 بالمائة خلال اليوم الأخير، بينما انخفض مؤشر الإصابة في الأربع والعشرين ساعة المنصرمة إلى 1.4 بالمائة.

وفيما يتعلق بالوفيات الـ12 المسجلة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، فقد توزعت بين 4 بالدار البيضاء، و2 بكل من خريبكة ومكناس، وحالة واحدة بكل من وجدة-أنجاد وجرسيف والصويرة والحسيمة.

وبالنسبة إلى التوزيع الجغرافي للحالات الجديدة، فقد سجلت جهة الدار البيضاء-سطات 358 حالة، فيما عرفت جهتا الشرق والرباط-سلا-القنيطرة 33 حالة، فيما انخفضت الحصيلة إلى 29 حالة بجهة مراكش-آسفي، واقتصرت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة على 23 حالة.

وعرفت جهة درعة-تافيلالت 9 حالات، ونالت جهة العيون-الساقية-الحمراء 7 حالات، في حين سجلت جهة الداخلة وادي الذهب 5 حالات، وحصدت جهة بني ملال-خنيفرة 4 حالات، وهو الرقم نفسه الذي تم تسجيله بجهة فاس-مكناس، بالإضافة إلى جهة سوس-ماسة التي شهدت 3 حالات فقط.

المستفيدين الوفيات عملية التلقيح الوطنية فيروس كورونا متعافين

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
زيوت توتال كوارتز
الثلاثاء 9 مارس 2021 - 19:37 10

زيوت توتال كوارتز

صوت وصورة
محاكمة صاحب قناة "بلا حدود"
الثلاثاء 9 مارس 2021 - 18:37

محاكمة صاحب قناة "بلا حدود"

صوت وصورة
تلقيح في المنازل ضواحي الخميسات
الثلاثاء 9 مارس 2021 - 16:37

تلقيح في المنازل ضواحي الخميسات

صوت وصورة
فض وقفة الدكاترة المعطلين
الثلاثاء 9 مارس 2021 - 15:57 6

فض وقفة الدكاترة المعطلين

صوت وصورة
مدينة المليون حفرة
الثلاثاء 9 مارس 2021 - 15:26 10

مدينة المليون حفرة

صوت وصورة
غضب عاملات الحمامات بالبيضاء
الثلاثاء 9 مارس 2021 - 14:46 2

غضب عاملات الحمامات بالبيضاء