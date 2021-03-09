عدد الملقحين يتعدى 4 ملايين شخص في المغرب

بلغ عدد المستفيدين من عملية التلقيح الوطنية 4.017.087 (الحقنة الأولى)، فيما استفاد 717.113 من الحقنة الثانية من اللقاح، ووصل عدد المصابين بفيروس “كورونا” إلى 508 شخص خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة بعد إجراء 9295 تحليل مخبري، وتعافى من المرض 664، ورُصدت 12 حالة وفاة.

وسجلت مصالح وزارة الصحة 62 حالة خطيرة أو حرجة خلال اليوم الأخير، فيما ارتفع العدد الإجمالي للحالات الخطيرة إلى 414، واستقرت نسبة الفتك في 1.8 بالمائة طيلة الأسابيع المنصرمة، بينما ارتفعت نسبة التعافي إلى ما قدره 97.2 بالمائة، علما أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 473.208 شخص.

وأفادت النشرة اليومية لـ”كوفيد-19″ بأن معدل ملئ أسرة الإنعاش المخصصة لـ”كورونا” قد بلغ 13.1 بالمائة خلال اليوم الأخير، بينما انخفض مؤشر الإصابة في الأربع والعشرين ساعة المنصرمة إلى 1.4 بالمائة.

وفيما يتعلق بالوفيات الـ12 المسجلة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، فقد توزعت بين 4 بالدار البيضاء، و2 بكل من خريبكة ومكناس، وحالة واحدة بكل من وجدة-أنجاد وجرسيف والصويرة والحسيمة.

وبالنسبة إلى التوزيع الجغرافي للحالات الجديدة، فقد سجلت جهة الدار البيضاء-سطات 358 حالة، فيما عرفت جهتا الشرق والرباط-سلا-القنيطرة 33 حالة، فيما انخفضت الحصيلة إلى 29 حالة بجهة مراكش-آسفي، واقتصرت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة على 23 حالة.

وعرفت جهة درعة-تافيلالت 9 حالات، ونالت جهة العيون-الساقية-الحمراء 7 حالات، في حين سجلت جهة الداخلة وادي الذهب 5 حالات، وحصدت جهة بني ملال-خنيفرة 4 حالات، وهو الرقم نفسه الذي تم تسجيله بجهة فاس-مكناس، بالإضافة إلى جهة سوس-ماسة التي شهدت 3 حالات فقط.