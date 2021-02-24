عدد الملقحين يقترب من 3 ملايين شخص .. ونسبة التعافي تلامس 97 بالمائة‬

بلغ عدد المستفيدين من عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد 2.911.635 (الحقنة الأولى)، فيما استفاد 37.310 أشخاص من الحقنة الثانية من اللقاح، ووصل عدد المصابين بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة 419 مصابا بعد إجراء 9351 تحليلا مخبريا، وتعافى من “كوفيد-19” 710 أشخاص، ورُصدت 18 وفاة.

وسجلت مصالح وزارة الصحة 31 حالة خطيرة أو حرجة خلال اليوم الأخير، فيما ارتفع العدد الإجمالي للحالات الخطيرة إلى 437، وبلغت نسبة الفتك 1.8 بالمائة، ونسبة التعافي 96.8 بالمائة، علما أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 466.815 شخصا.

وتبعا لنشرة وزارة الصحة اليومية حول الوضع الوبائي بالمغرب، فقد رصدت الوفيات المسجلة في الأربع وعشرين ساعة الماضية جراء “كوفيد-19” بكل من الدار البيضاء (10 حالات)، وسلا وميدلت (حالتين)، والرباط والخميسات ومراكش.

وبالنسبة إلى التوزيع الجغرافي لحالات “كورونا” الجديدة، فقد عرفت جهة الدار البيضاء سطات 211 حالة، توزعت بين 182 بالدار البيضاء، و11 بالمحمدية، و5 حالات بالجديدة، و5 بالنواصر، و3 بسطات، وحالتين بكل من مديونة وبنسليمان، وحالة واحدة بسيدي سليمان.

وعرفت جهة طنجة تطوان الحسيمة 48 حالة، توزعت بين 16 بالحسيمة، و12 بطنجة أصيلة، و8 حالات بالعرائش، و6 بالمضيق الفنيدق، و4 بتطوان، وحالتين بشفشاون.

ونالت جهة الرباط سلا القنيطرة 41 حالة، توزعت ببن 13 بسلا، و11 بالقنيطرة، و6 حالات بالصخيرات تمارة، و6 بالرباط، و5 بسيدي سليمان.

كما شهدت جهة الشرق 39 حالة، توزعت بين 26 بوجدة أنجاد، و6 حالات بالناظور، و5 ببركان، وحالتين بتاوريرت.

وحصدت جهة مراكش آسفي 25 حالة، توزعت بين 14 بمراكش، و6 حالات بقلعة السراغنة، و3 بالصويرة، وحالتين بآسفي.

ونالت جهة سوس ماسة 19 حالة، توزعت ببن 11 بتزنيت، و7 حالات بأكادير إداوتنان، وحالة واحدة بإنزكان آيت ملول.

فيما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 10 حالات، توزعت بين 4 حالات ببني ملال وخنيفرة، وحالة واحدة بكل من خريبكة والفقيه بنصالح. وعرفت جهة كلميم واد نون 7 حالات، بينها 5 بكلميم، وحالتان بآسا الزاك.

وذكرت مصالح وزارة الصحة أن جهة الداخلة وادي الذهب سجلت 6 حالات، جميعها بوادي الذهب. وبالنسبة إلى جهة فاس مكناس، فقد عرفت 5 حالات، بينها 3 بفاس، وحالة واحدة بكل من مكناس وتاونات.

ونالت جهة العيون الساقية الحمراء 5 حالات، جميعها بالعيون؛ في حين سجلت جهة درعة تافيلالت 3 حالات، توزعت على تنغير وميدلت وزاكورة.