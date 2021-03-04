عدد الملقحين يلامس 4 ملايين .. ونسبة الفتك تستقر في 1.8 بالمائة‬

بلغ عدد المستفيدين من عملية التلقيح الوطنية 3.820.097 (الحقنة الأولى)، فيما استفاد 413.032 من الحقنة الثانية من اللقاح، ووصل عدد المصابين بفيروس “كورونا” إلى 394 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة بعد إجراء 13020 تحليلا مخبريا، وتعافى من المرض 508، ورُصدت 16 وفاة.

وسجلت مصالح وزارة الصحة 33 حالة خطيرة أو حرجة خلال اليوم الأخير، فيما انخفض العدد الإجمالي للحالات الخطيرة إلى 374، وبلغت نسبة الفتك 1.8 في المائة، ونسبة التعافي ما قدره 97.1 في المائة، علما أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 470.933 شخصا.

وأفادت النشرة اليومية لـ”كوفيد-19″ بأن معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ”كورونا” قد بلغ 11.8 في المائة خلال اليوم الأخير، بينما انخفض مؤشر الإصابة في الأربع والعشرين ساعة المنصرمة إلى 1.1 في المائة.

وفيما يتعلق بالوفيات الست عشرة، فقد توزعت بين 4 بالدار البيضاء، و2 بسيدي قاسم، ومثلها بمراكش، وحالة واحدة بكل من الحسيمة وطنجة-أصيلة ووجدة أنجاد وأزيلال ومكناس وآسا الزاك والعيون.

وبخصوص التوزيع الجغرافي للحالات الجديدة، فقد سجلت جهة الدار البيضاء سطات 230 حالة، فيما نالت جهة طنجة تطوان الحسيمة 39 حالة، وحصدت جهة الشرق 28 حالة، وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 24 حالة.

وبالنسبة إلى جهة بني ملال خنيفرة فقد عرفت 21 حالة، في حين سجلت جهة مراكش آسفي 19 حالة، واقتصرت حصيلة جهة سوس ماسة على 8 حالات، بينما شهدت كل من جهة درعة تافيلالت وجهة الداخلة وادي الذهب 7 حالات.

ووفق النشرة اليومية الصادرة عن وزارة الصحة، فقد سجلت جهة فاس مكناس 6 حالات، فيما أصيب 4 أشخاص بجهة العيون الساقية الحمراء، ونالت جهة كلميم واد نون حالة واحدة فقط.