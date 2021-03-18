عدد الملقحين .. 4 ملايين و252 ألفا بالمغرب

بلغ عدد المستفيدين من الحقنة الأولى من عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد 4.252.723 شخصا، فيما استفاد 2.246.753 شخصا من الحقنة الثانية.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة 487 شخصا، بعد إجراء 10285 تحليلا مخبريا، فيما تعافى من “كوفيد-19″ 487 مريضا، ورصدت 3 وفيات.

وسجلت مصالح وزارة الصحة 53 حالة خطيرة أو حرجة خلال اليوم الأخير رفعت العدد الإجمالي للحالات الخطيرة إلى 420 حالة، في حين استقرت نسبة الفتك في 1.8 بالمائة طيلة الأسابيع المنصرمة، بينما ارتفعت نسبة التعافي إلى 97.4 بالمائة، علما أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 477.879 شخصا.

وأفادت النشرة اليومية لوزارة الصحة حول الحالة الوبائية ببلادنا بأن معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ”كورونا” قد بلغ 13.3 بالمائة خلال اليوم الأخير، بينما انخفض مؤشر الإصابة إلى 1.3 بالمائة.

وفيما يخص حالات الوفيات الثلاث المسجلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فقد توزعت بين حالتين بمدينة الدار البيضاء، وحالة واحدة بمدينة مراكش.

وبشأن التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة الجديدة بالفيروس، فقد سجلت جهة الدار البيضاء-سطات 324 حالة، وعرفت جهة مراكش آسفي 46 حالة، ونالت جهة الشرق 33 حالة، وشهدت جهة الرباط سلا القنيطرة 26 حالة، بينما شهدت جهة طنجة تطوان الحسيمة 15 حالة.

وسجلت جهة سوس ماسة 13 حالة، وجهة بني ملال خنيفرة 6 حالات، وكذلك الشأن بالنسبة لجهة درعة تافيلالت، بينما نالت جهة العيون الساقية الحمراء 5 حالات، وحصدت جهة الداخلة وادي الذهب 5 حالات أيضا، في حين سجلت جهتا كلميم واد نون وفاس مكناس 4 حالات لكل واحدة منهما.