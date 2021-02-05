عدد الملقّحين يتعدى 400 ألف .. ونسبة التعافي تلامس 96 في المائة

وصل عدد المستفيدين والمستفيدات من التلقيح ما قدره 408.235 شخصا إلى حدود اليوم، وفق النشرة اليومية لوزارة الصحة، التي أشارت إلى إصابة 712 شخصا بفيروس “كوفيد-19” خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ فيما توفي 17 شخصا، لتبلغ بذلك نسبة الفتك 1.8 بالمائة.

وتعافى من المرض 780 شخصا؛ أي بنسبة تعافٍ تبلغ 95.6 بالمائة، بينما وصلت الحالات الحرجة أو الصعبة إلى 54، واستقر مؤشر الإصابة التراكمي في 1.9 خلال 24 ساعة الماضية؛ في حين انخفض معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة للوباء إلى 19.2 بالمائة.

وفي ما يخص الوفيات المرصودة خلال اليوم الأخير، فقد توزعت بين 5 حالات بالدار البيضاء، وحالتين بمراكش، وحالة واحدة بكل من برشيد وطنجة-أصيلة والمضيق-الفنيدق ووجدة-أنجاد، والدريوش وسلا والقنيطرة والرباط ووادي الذهب وورزازات.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 306 حالات، توزعت بين 244 بالدار البيضاء، و20 بالمحمدية، و17 بالنواصر، و8 بكل من برشيد والجديدة ومديونة، وحالة واحدة ببنسليمان.

فيما عرفت جهة طنجة تطوان الحسيمة 93 حالة، توزعت بين 31 بطنجة-أصيلة، و25 بتطوان، و15 بالمضيق-الفنيدق، و14 بالحسيمة، و5 بالعرائش، و3 بشفشاون.

أما جهة الشرق فحصدت 81 حالة، توزعت بين 35 بوجدة أنجاد، و23 بالناظور، و14 ببركان، و8 بالدريوش، وحالة واحدة بفجيج.

وتبعا للنشرة اليومية فإن جهة سوس ماسة سجلت 60 حالة، توزعت بين 34 بأكادير إداوتنان، و9 بإنزكان آيت ملول، و8 باشتوكة آيت باها، و5 بتارودانت، و4 بتزنيت.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 52 حالة، توزعت بين 19 بالصخيرات تمارة، و13 بسلا، و8 بالقنيطرة، و6 بسيدي قاسم، و5 بالرباط، وحالة واحدة بالخميسات.

وسجلت جهة مراكش آسفي 46 حالة، توزعت بين 28 بمراكش، و7 بالصويرة، و5 بآسفي، و3 باليوسفية، وحالتين بشيشاوة، وحالة واحدة بقلعة السراغنة.

كما سجلت الداخلة وادي الذهب 19 حالة جميعها بوادي الذهب؛ في حين حصدت جهة العيون الساقية الحمراء 13 حالة، توزعت بين 10 بالعيون و3 ببوجدور.

وسجلت كلميم واد نون 13 حالة، بينها 7 بكلميم، و3 بآسا الزاك، وحالتان بطانطان، وحالة واحدة بسيدي إفني.

وبالنسبة إلى جهة بني ملال خنيفرة فقد كان نصيبها 9 حالات، توزعت بين 5 بالفقيه بنصالح، و4 بأزيلال، وحالة واحدة بكل بني ملال وخريبكة.

وسجلت جهة درعة تافيلالت 9 حالات، توزعت بين 4 بالرشيدية، وحالتين بكل من ميدلت وتنغير، وحالة واحدة بورزازات؛ فيما شهدت جهة فاس مكناس 9 حالات، توزعت بين 5 بفاس، وحالتين بمكناس، وحالة واحدة بكل من تاونات وتازة.