عدد "ملقحي كورونا" يتجاوز مليونا و700 ألف مستفيد في المغرب

عدد "ملقحي كورونا" يتجاوز مليونا و700 ألف مستفيد في المغرب
صورة: منير امحيمدات
الإثنين 15 فبراير 2021 - 19:00

بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين والمستفيدات من التلقيح ما قدره 1.707.091 شخصا إلى حدود الإثنين، حسب النشرة اليومية لـ”كوفيد-19″، التي أشارت إلى إصابة 121 حالة، فيما بلغت الوفيات 14، ووصل عدد المتعافين إلى 697 حالة.

وأشارت النشرة سالفة الذكر إلى أن مؤشر الإصابة التراكمي بلغ 0.3 بالمائة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ بينما وصل معدل ملء أسرة الإنعاش إلى 14.8 بالمائة، وتم تسجيل 30 حالة خطيرة أو حرجة خلال اليوم الأخير، وارتفعت نسبة التعافي إلى 96 بالمائة.

وبالنسبة إلى التوزيع الجغرافي للحالات الجديدة، فقد جاءت جهة الدار البيضاء-سطات في مقدمة التصنيف بتسجيلها 31 حالة، توزعت بين 27 بالدار البيضاء وحالتين بسطات، وحالة واحدة بكل من الجديدة والنواصر.

فيما سجلت 29 حالة بجهة الشرق، توزعت بين 13 ببركان و5 بوجدة-أنجاد، ومثلها بتاوريرت، و4 بالناظور، وحالتين بالدريوش.

وعرفت جهة الرباط سلا القنيطرة 27 حالة، توزعت بين 15 بالصخيرات-تمارة و5 بالرباط، و4 بسيدي قاسم، و3 بالخميسات.

وشهدت جهة سوس ماسة 13 حالة، توزعت بين 7 بأكادير إداوتنان و5 بإنزكان آيت ملول، وحالة واحدة باشتوكة آيت باها.

وبالنسبة إلى جهة طنجة تطوان الحسيمة فقد شهدت 12 حالة، توزعت بين 10 بالحسيمة وحالتين بتطوان.

وسجلت جهة فاس مكناس 3 حالات، توزعت بين حالتين بمكناس، وحالة واحدة بالحاجب؛ في حين سجلت جهة مراكش آسفي حالتين بمدينة مراكش.

فيما سجلت جهة الداخلة وادي الذهب حالتين أيضا بوادي الذهب، وسجلت جهة كلميم واد نون حالة واحدة بمدينة كلميم، بينما سجلت جهة درعة تافيلالت حالة واحدة بالرشيدية.

التلقيح عدد الملقحين كوفيد- 19 مؤشر الإصابة التراكمي

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