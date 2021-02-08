عدد ملقحي كورونا يتجاوز 550 ألف شخص‬

وصل عدد المستفيدين والمستفيدات من التلقيح ما مجموعه 550.149 شخصا إلى حدود اليوم، وفق النشرة اليومية لوزارة الصحة التي أشارت إلى إصابة 234 شخصا بفيروس “كوفيد-19” خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ فيما توفي 14 شخصا، لتبلغ بذلك نسبة الفتك 1.8 في المائة.

وتعافى من المرض 493 شخصا؛ أي بنسبة تعافٍ تبلغ 95.7 في المائة، بينما وصلت الحالات الحرجة أو الصعبة إلى 15، وانخفض مؤشر الإصابة التراكمي إلى 0.6 خلال الـ24 ساعة الماضية؛ في حين انخفض معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة للوباء إلى 18.5 في المائة.

وفيما يخص الوفيات المرصودة خلال اليوم الأخير، فقد توزعت بين 4 حالات بالدار البيضاء، وحالتين بسلا ومراكش، وحالة واحدة بكل من وجدة أنجاد وبركان وإنزكان آيت ملول وتارودانت والصويرة وفاس.

وسجلت جهة الشرق 60 حالة، توزعت بين 33 بوجدة أنجاد، و8 ببركان، ومثلها بالدريوش، و5 بكل من جرسيف والناظور، وحالة واحدة بتاوريرت.

وحصدت جهة الدار البيضاء سطات 52 حالة، توزعت بين 44 بالدار البيضاء، و5 بالمحمدية، وحالة واحدة بكل من الجديدة ومديونة وبن سليمان.

وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 50 حالة، توزعت بين 18 بسلا، و17 بالقنيطرة، و7 بالرباط، و6 بالصخيرات تمارة، وحالة واحدة بكل من الخميسات وسيدي سليمان.

فيما نالت جهة طنجة تطوان الحسيمة 24 حالة، توزعت بين 12 بطنجة أصيلة، و9 بالحسيمة، وحالتين بوزان، وحالة واحدة بتطوان.

وسجلت جهة الداخلة وادي الذهب 16 حالة كلها بوادي الذهب، وفق النشرة اليومية.

وتبعا للمصدر عينه، فإن جهة سوس ماسة سجلت 10 حالات، توزعت بين 6 بأكادير إداوتنان، وحالتين بتزنيت، ومثلها بإنزكان آيت ملول.

وبالنسبة إلى جهة بني ملال خنيفرة فقد كان نصيبها 10 حالات، توزعت بين 3 ببني ملال، ومثلها بكل من خنيفرة والفقيه بنصالح، وحالة واحدة بخريبكة.

وسجلت جهة مراكش آسفي 4 حالات، توزعت بين 3 بمراكش، وحالة واحدة بآسفي.

جهة درعة تافيلالت سجلت 4 حالات، توزعت بين 3 بتنغير وحالة واحدة بالرشيدية.

كما سجلت جهة فاس مكناس 3 حالات، توزعت بين حالة واحدة بكل من فاس ومكناس وصفرو.

أما جهة كلميم واد نون فقد سجلت حالة واحدة، بمدينة سيدي إفني.