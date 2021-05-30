عدم وضع الكمامة يوقع بالعشرات في الناظور

عدم وضع الكمامة يوقع بالعشرات في الناظور
صورة: أرشيف
الأحد 30 ماي 2021 - 22:37

تمكنت العناصر الأمنية في عدد من الشوارع والساحات العمومية بالناظور من توقيف أزيد من 100 شخص من مخالفي قانون وضع الكمامة، المفروض ضمن التدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحسب مصدر لهسبريس فقد حررت العناصر الأمنية، ضمن حملة واسعة النطاق، محاضر المخالفة للمعنيين بالأمر؛ وفيما تمكن البعض من تسديد الغرامة المحددة في 300 درهم، اقتيد آخرون إلى مقر الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم.

ويلاحظ، مؤخرا، تخلي العديد من الأفراد عن استعمال الكمامة في الشوارع والساحات العمومية والإدارات ومختلف الأماكن التي تعرف تجمعات بشرية، رغم استمرار سريان قوانين وإجراءات الوقاية من “كورونا” في البلاد.

التدابير الاحترازية الناظور فيروس كورونا المستجد وضع الكمامة

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