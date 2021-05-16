عدوان إسرائيل على الفلسطينيين يثير احتجاجات في عشرات المدن المغربية

أعلنت تنظيمات إسلامية ويسارية داعمة لفلسطين تنظيم وقفات احتجاج في حوالي 50 مدينة، اليوم الأحد، في إطار رفض الاعتداءات الإسرائيلية التي تتواصل مخلفة العديد من الشهداء والجرحى.
وارتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 181، بينهم 52 طفلا 31 امرأة، بينما تجاوز عدد المصابين 1225، فيما يتواصل البحث عن عائلات بأكملها تحت أنقاض المنازل المستهدفة بالصواريخ الإسرائيلية.
ودعت تنظيمات سياسية محسوبة على حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، إلى المشاركة في هذه الوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى دعوات صادرة عن شبيبة وفروع “البيجيدي” في الأقاليم والجهات.
وتفادياً للإحراج الذي تسبب فيه توقيع رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية على اتفاقية استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب، طالب قياديون في “البيجيدي” بالتراجع عن قرار “التطبيع” بعد التطورات الواقعة في فلسطين.
ودعا نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عبد العلي حامي الدين، إلى التراجع عن هذا الاتفاق، وقال في تصريح صحافي على هامش وقفة أمام مقر البرلمان: “نرجو من الجميع أن يلتقطوا هذه الإشارة وأن يوقفوا مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني، الذي لن نجني منه إلا الخراب والهزيمة والذل والهوان”، وفق ما نقله الموقع الرسمي للحزب.
وشارك قياديون في حزب العدالة والتنمية في وقفة احتجاجية مساء أمس السبت، أمام مبنى البرلمان، رفعت شعارات تدعو إلى إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط وطرد السفير ديفيد غوفين.
وأدانت المملكة المغربية، بأشد العبارات، العنف المرتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدت الخارجية المغربية أن هذا العنف “لا يؤدي استمراره إلا إلى توسيع الفجوة وتعزيز الحقد والتشويش على فرص السلام في المنطقة”.
كما أشارت وزارة الخارجية إلى أن “المملكة المغربية، التي تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها، مازالت مخلصة لالتزامها بتحقيق الحل القائم على دولتين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، من خلال إنشاء دولة فلسطينية داخل حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.
جدير بالذكر أن أشغال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي انطلقت، اليوم الأحد بمشاركة المغرب، لمناقشة الوضع في فلسطين عبر تقنية التواصل المرئي.
استغلال المواقف من اجل الانتخابات
ماذا يمكن ان يفعل المواطنون المغلوبون على امرهم عندما تكون مختلف اطراف لوبيات التحكم قد هرولت الى الانبطاح لاسراءيل !!؟؟
في غياب الديمقراطية من بيدهم الامر لا يعيرون اي اهتمام لهموم ومتطلبات المواطنين بل هم يعترفون هل هناك اصلا شعب !!
نفس الجلباب القديم المتعفن يلبس و يعاد لبسه حتى ازكمت الانوف
و الغريب بالدارجة
بنادم م يحتجش على حقو( الساعة الاضافية) خير مثال و لا كن يحتج على بلد يبعد عنه الاف الكيلوميترات فهم تتسطى زعما اشهد اربي راني مع فلسطين غي دخلني للجنة
نحن شعوب ببغاوية الأصل والمنشأ نصرخ كثير ونزعق وتنتفخ أوردتنا تبعاً لمن يُؤججها فنصيح فلسطين أرض عربية إسلامية لترتفع الحناجر الإسلامية تباكياً على فلسطين المنهوبة من الشراذم اليهودية وتهب الدعوات لإستردادها كأرض إسلامية , ولكن مهلاً فالقرآن لا يعترف بفلسطين فلم يذكرها مرة واحدة بينما ذكر إسرائيل 33 مرة ففيما تتباكون عليها .. فعليكم ان تتباكوا على اسرائيل وعلى قضية إسرائيل .!
الكلام والشعارات سهلة اكن الزاقع شيء اخر.
لكل قضيته يقاتل من اجلها نتضامن مع اخواننا الفلسطينيين بكل ما نملك لكن لاننسى الالتزامات ايضا . والحل الوحيد فك الدولتين وتعيش فلسطين الى جانب اسراءيل بامان وسلام ولا ننسى ان داخل اسراءيل هناك عرب مسلمون وهناك اكثر من 20 باامءة مغاربة يهود هناك اذن يجب ان لا نهتف فقط قبل ان نعلم بالحقايق وكذلك ايران تتدخل واي بقعة تدخلت فيها الا ويصيبها الدمار لانها تفكر في مصالحها ولا يهمها دم الابرياء الذين يسقطون بفعل صواريخ ردة الفعل …
الشي الدي اخد بالقوة لا يسترجع الا بالقوة الكلام و التنديد لا يجدي نفعا سنوات و هما غير ويندو لا نتيجة …..
انا متأكد 100 ف 100 كون كانت هذ إحتجاجات نايضة على ظروف المعيشة لي عايش فيه شعب المغربي البسيط كون ناضت زراوط
كل من كان يرفع شعارات الدفاع عن فلسطين انتهى الأمر بتدمير بلدانهم مثل صدام والقذافي و الأسد والبشير وغيرهم.تظاهروا وتضامنوا وصلوا من أجل اخوانكم لكن ابقوا بعيدا عن السياسة ولا تعبثوا باوطانكم فتصيروا أسوأ من فلسطين وهذا ما يبحث عنه اليساريون وجماعة الإخوان المفلسين.
المغرب أكل يوم أكل الثور الأبيض … نحن كلنا تحت قبضة الغرب لا نتمتع بغرام من الحرية والدفاع عن أنفسنا والأحرى الدفاع عن إخواننا في فلسطين … لكن الشباب الفلسطيني شباب مقدام لا يخاف وسوف يتحرر عاجلا أو آجلا … وسنبقى نحن في قبضة …..
هناك من لا يفهم في السياسة وجالس وراء الحاسوب من أجل الكتابة فقط
الحرب الدائرة الان في فلسطين بين اليهود وبعض الفصائل الفلسطينية مدفوعة الاجر مسبقا
إيران التي صدعت رؤوسنا على الفلسطينيين نراها ضاربت الطم وأنا أشك أنها هي من دفعت بالفصائل لهذه المغامرة لكي تضغط في المفاوضات بينها وبين أمريكا نحن نعرف أن إسرائيل رفضت رفع الحصار على إيران ولهذا السبب أشعلت إيران الحرب وأباحت دم الفلسطينيين رجل نساء واطفال لأن دم المسلم السني أصبح أرخص من الهواء
دولتان مارقتان هما عدوتان للشعوب الاسلامية إيران والجزائر الحكومات وليس الشعوب
على الشعوب العربية أن تعي ما يحاك لها من داخل أروقتها والسلام
لم ولن نطبع استعملنا ورقة اليهود مع امريكا ومع الغرب السياسة خدعة ولولا جيران السوء لما استعملنا هده الورقة والدليل القاطع شاركنا في الحروب ضد اليهود التاريخ يشهد بذالك اما جيران السوء لم يشاركون والدليل القاطع الدستور الجزائري كان يمنع جيشهم ان يخرج خارج الحدود حتى تغيره السنة الماضية 2020 يعني لم يشاركون لكن يزعمون انهم شاركوا وارعبوا اليهود ووو شعب الشعارات مثل حكاية فرنسا يزعمو يكرهون فرنسا ويستثمرها و يتسولون تاشيرتها
وهناك مجاعة و مرض الكوليرا في اليمن يتفشى بين الاطفال . و جفاف ونقص غداء في الصومال و ازمة في البنغلاديش يعانيه الاجئون نازخون من مينمار . و مسلمي افريقيا وسطى .
شكرا لكم يا ناس المغرب أبناءنا وأحفادنا. الفلسطينيون فخورون بكم وبدعمكم. شكرا لكرمكم الكبير والواسع
هذا التعاطف نتيجة عدم علم بحقيقة المتاجرة بالقضية الفلسطينية من طرب حماس الموالية لحزب الله اللبناني الايراني
عدرا القضية الفلسطينية لا تهمني فهي بعيدة عني…ما يهمني هو القضية الوطنية و الصحراء المغربية …
في بلاد لجنة القدس يمنع التظاهر من أجل القدس و فلسطين!لكن في بلاد لجنة القدس يسمح بالتظاهر من أجل الكرة!في بلاد لجنة القدس ترسل المساعدات الغذائية و مناديل دورة المياه للقدس و فلسطين في زمن الحرب!من بلاد لجنة القدس لا ترسل الإمدادات العسكرية للقدس و فلسطين في زمن الحرب!في بلاد لجنة القدس يقبع سفير الإبادة الجماعية و لا يطلب منه المغادرة تحت الوصف الديبلوماسي “شخص و سفير غير مرغوب فيه”!في بلاد لجنة القدس سفير التطبيع و الإبادة الجماعية يتفرج على ذبح القدس و فلسطين من عاصمة بطل الأرك يعقوب المنصور الموحدي الذي نزل لميدان الشرف بنفسه لقيادة الجيش!في عاصمة بلاد لجنة القدس سفير التطبيع و الإبادة الجماعية يتمتع بمشاهد ذبح الأطفال،النساء والشيوخ غير بعيد عن وادي المخازن حيث قتل المتوكل المسلوخ الذي باع سواحل وطنه مقابل الكرسي! لكن من بلاد لجنة القدس يتفرج سفير الإبادة الجماعية على حارس أسواره يخر صريعا و إجلالا لصواريخ الحق والحرية؛ و قبته العنكبوتية تنهار أمام سيف القدس العادل والمجيد!
لا رجعة عن التطبيع ، والمغاربة لا مشكلة لهم مع اسرائيل ، فهي لم تقصف المغرب ولم تحاربه ..لذلك اسرائيل هي دولة كسائر الدول التي لها صراعات مع جيرانها ، فلماذا بالضبط نتعصب لفلسطين ؟ ألأنهم مسلمون ؟ فاليمنيون ايضا مسلمون ، وقتلت منهم الامارات والسعودية الآلاف …
على المغرب ان يهتم بمصالحه السياسية والاقتصادية لا غير ، ونتعاطف مع كل المظلومين في العالم ، وندعم قضاياهم العادلة ، لكن بالشكل الذي لا يمس مصالح المغرب .
المتاجرة بقضايا الشعوب لاستمالة المنتخبين حيلة لم تعد تنطوي على المغاربة . قضيتنا الان هي قضية الصحراء المغربية وقضية استعادت الانتعاش الاقتصادي والعودة إلى الحياة الطبيعية .كل سنة يتكرر نفس السيناريو وتعود الامور الى وضعها الطبيعي .على المغاربة أن يدركوا جميعا ان هذا التصعيد كله جاء لهذف واحد هو هدف قطع طريق السلام اللذي ذهب فيه مجموعة من الدول العربية واسرائيل .هناك مجموعة من الدول لم يعجبها هذا السلام و اغلبها مستفيد من استمرار هذا الصراع وعلى رأسها ايران وتركيا والمانيا ولا ننسا كذلك الجار العدو .ما تتعرض له مدن اسراىيل قد يتكرر مع مدننا كذلك فنحن يعتبروننا كذلك محتلين ومغتصبين أراض ليست ارضنا وايران تزود المرتزقة منذ امد بشتى انواع الصوايرخ.نحن نمر بفترة عصيبة وخطيرة وطريق مليء بالاشواك وعلينا كمواطنين مغاربة ان نحسب لاي خطوة نخطوها الف حساب وان لا ننجر عاطفيا وراء اجندات دول اخرى.
تحرير فلسطين والقدس الشريف والتضامن مع الشعب الفلسطيني ليس بالاحتجاجات والشعارات الخاوية لمجموعة من اليساريين و وبعض الجماعات التي تستغل الدين و القضايا كالقضية الفلسطينيه وانما التضامن بالتضحية بالانفس و الأموال كالدعم الذي قدمه جلالة الملك حفظه الله ونصره ماديا ومعنويا. لماذا لا يكون الاهتمام المشترك بالقضية الأولى للمغاربة كالصحراء المغربية وسبتة والمليلية والجزر. أما الشعب الفلسطيني فهو قادر على تحرير وطنه. يجب ان ندعمه ماديا بالمال والسلاح لا بالشعارات والاحتجاجات.
سؤال فقط اين هي تلك التعليقات التي تفتخر بالجالية المغربية باسرائيل؟ وهل هي توزع الورود للفلسطنين؟
دعمنا للفلسطيينيبن هو فعلي وعملي بإرسال مساعدات عاجلة…اما الشعارات الغوغاءية الفارغة فهي التي اغرقت الفلسطينيين في الدمار والدماء…البعض يحلو له بيع الاوهام والعيش في الاوهام…والفلسطينيون ونتيجة الشعارات الفارغة وغياب الرؤية السياسية رفضوا تقسيم فلسطين وهاهم يتمنون فقط دويلة في أراضي مابعد 1967 وهو امر بعيد المنال في حد ذاته…ولذا سيبقون مابين احلام واوهام وشعارات “ثوري” فارغة مالم يتخلصوا من الكثير من الفصاءل التي بنت عقيدتها على الوهم والتعنث.
على السلطة الفلسطينية ان تعترف بالصحراء المغربية وان تفتح قنصلية في الأقاليم الجنوبية كدولة صديقة.
على الفلسطينيين الدين يحملون الجنسية الإسرائيلية و لهم بطاقة تعريف إسرائيلية و يمثلون 20٪ من سكان إسرائيل ان يتراجعو عن هذه الجنسية.
على البرلمانيين الفلسطينيين الدين يحملون الجنسية الإسرائيلية ان يتخلو عنها وهم 12 لبرلماني في الكنسيت.
على كل فلسطيني يشتغل في إسرائيل ان يعدل عن ذلك لأنها عدو…
على السلطة الفلسطينية التي قال رئيسها السابق عرفات ان قضية الصحراء المغربية احتلال وكل من حدا هدا الحدو ان يعتذر للمملكة.
على السلطة الفلسطينية ان ترفض كل المساعدات التي لم يتوقف المغرب عن إرسالها إلى فلسطين مند الأزل لأننا طبعنا مع إسرائيل….
على الدول العربية ان تقطع علاقاتها مع كل الدول التي تساعد إسرائيل و تقف إلى جانبها أولا… وهي كثيرة و تفوق 40 دولة قوية…
على تركيا و اردغان ان يقفل السفارة الإسرائيلية في دولته. و يرسل قوة للدفاع عن الأراضي الفلسطينية، اما المغرب فله جنود شهداء و دفنو في سوريا.
هذه الحرب تعلن عن سقوط وإجهاض التطبيع!هذه الحرب تعلن عن نهاية نَتنياهو و نهاية أفيخاي الكذاب المحتومة!نهاية لا تقل سوادا و كارثية عن نهاية موشي دايان الاستراتيجية والعسكرية و نهاية أولمرت السياسية البئيسة! هذه الحرب تعلن عن بداية نهاية الأساطير الصهيونية في الوجدان الإسرائيلي نفسه و في الوعي الغربي المستعبد!الجمهور الإسرائيلي سينتفض ضد الاحتلال الصهيوني للوعي الإسرائيلي!سنشهد هجرة معاكسة شاملة!اليهود الأحرار ستكون لهم كلمتهم بعد هذه الحرب لتصحيح ومراجعة الوعي الإسرائيلي!يجب تشجيعهم على ذلك!نهاية هذه الحرب تعلن بداية التحرر الفعلي لشعوبنا و أمتنا!يجب محاكمة من سمح بالتطبيع و من نصح به و من وقع عليه ربما بدون قراءة بنوده! !هذه الحرب تعلن عن تحرير فلسطين الوشيك!طوبى لمن يصنع التحرير!الخزي للمطبعين،الانهزاميين،الاستسلاميين الخونة;و المتسلحين المتفرجين و جيوش العار المنخوبة و المتثاقلة بالكروش الفسادية و الرزية! مياه النيل تضيع! فلسطين تذبح!لمن تتسلح هذه الجيوش؟ لذبح شعوبها؟ لتذبح بعضها؟ على الشعوب أن تتحرك!مصير الهنود الحمر هو الذي ينتظرنا! إذا لم نتحرر فورا، فهي العبودية الحتمية!
يجب ان نناضل للإسترجاع اراضينا المقدسة في الصحراء الشرقية من الكيان الجزائري المحتل.