عروس تطلب من زوجها عناق حبيبها السابق

أثارت عروس معروفة على موقع “تيك توك” باسم مايانغ كوماي ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت مقطع فيديو لزفافها، يُزعم أنه نظم بماليزيا، تطلب فيه الإذن من زوجها لعناق حبيبها السابق للمرة الأخيرة.

وبعد انتشار الخبر، لقي الحدث استنكارا واسعا، وطالب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي العريس، الذي تركته العروس مصابا بالذهول، بالتخلي عنها وأنه يستحق الأفضل، حسب صحيفة ميرور البريطانية.

كما وصل عدد من شاهدوا الفيديو، الذي يمكن من خلاله رؤية العروس والعريس وهما يرحبان بضيوفهما، من بينهم حبيب العروس السابقة، على منصة “تيك توك” إلى أكثر من 5.5 ملايين مشاهدة.