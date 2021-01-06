عزاوي تنتقد ازدواجية المواقف في معاش المستشارين

تفاعلا مع النقاش الدائر حول التصويت على مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين؛ قالت ابتسام عزاوي، نائبة برلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، إن “الفضل يرجع إلى تأثير “فايسبوك”. أما من وقع بالأمس، فلا يعطينا الدروس اليوم”.

ووصفت عزاوي، في تدوينة لها على حسابيها بموقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر”، قرار مجلس المستشارين عدم التصويت على مقترحي القانون المتعلقين بتصفية معاش أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين، وإرجاعهما إلى اللجنة المختصة، بـ”الخطأ السياسي والأخلاقي الجسيم”.

وقالت النائبة البرلمانية: “إلى حد الساعة، لم أستوعب كيف يعقل أن يكون لحزب ما فريقان في الغرفتين؛ واحد في مجلس النواب يصوت على صيغة معينة لتصفية معاشات البرلمانيين ويقول إن المال العام خط أحمر، وفي الغرفة الثانية يصوت على صيغة مغايرة تماما لتصفية معاشات المستشارين، ويعتبر أن المال العام حق مستباح”، خاتمة تدوينتها بالقول: “الله أكبر! اللهم إن هذا منكر!”.