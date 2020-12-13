عزل "رئيس دار بوعزة" يطلق السباق الانتخابي

حرّك قرار السلطات بعمالة النواصر بجهة الدار البيضاء سطات إحالة ملف عبد الكريم شكري، رئيس جماعة دار بوعزة برلماني حزب الأصالة والمعاصرة، العديد من الهيئات السياسية والأسماء الوازنة لاستغلال هذا الفراغ قصد السيطرة في الانتخابات المقبلة.

وبدأت العديد من الأسماء البارزة على مستوى عمالة النواصر في التحرك هذه الأيام، قصد ترتيب أوراقها في انتظار ما ستؤول إليه قضية إحالة ملفه على القضاء الإداري بسبب ارتكابه مخالفات عديدة وقفت عليها مفتشية وزارة الداخلية.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن أحزاب “العدالة والتنمية” و”التجمع الوطني للأحرار” و”الاستقلال” و”الاتحاد الدستوري” وجدت في هذا القرار المتخذ من لدن الداخلية فرصة سانحة لها للفوز في الانتخابات المقبلة، خصوصا أن رئيس الجماعة الموقوف يشكل آلة انتخابية بامتياز، إذ يكتسح المنطقة في كل محطة انتخابية.

وكشفت المصادر نفسها أن التنافس على المقاعد النيابية الثلاثة المخصصة لإقليم النواصر سيحتدم بين حزب الاستقلال، الذي يقوده البرلماني نور الدين رفيق رئيس جماعة أولاد صالح، وبين حزب العدالة والتنمية الذي يقوده البرلماني عبد اللطيف رشيد؛ فيما حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يتحرك هذه الأيام بالإقليم ويشكل تنسيقيات محلية، قد يخوض النزال بمنسقه الإقليمي عبد الرحيم أوطاس. وتشير بعض المصادر إلى احتمال نزول محمد بوسعيد وترشحه بالإقليم باسم “الحمامة”.

وأوضحت المصادر نفسها أن بوشعيب طه، رئيس جماعة بوسكورة عاصمة إقليم النواصر عضو حزب الاتحاد الدستوري، يعد مرشحا قويا بشعار “الحصان” في الانتخابات التشريعية، لا سيما أنه كان قاب قوسين من الظفر بالمقعد البرلماني في الاستحقاقات السابقة لولا الأصوات الملغاة.

أما حزب الأصالة والمعاصرة الذي كان ينتمي إليه البرلماني شكري، فإن عزل هذا الأخير وعدم خوضه غمار الاستحقاقات المقبلة سيجعل التنظيم السياسي يفقد مقعدا بمجلس النواب، خصوصا في ظل ضعف الأسماء الموجدة حاليا والتي كانت تعتمد على الرئيس الموقوف في المحطات الانتخابية؛ وهو ما قد يدفع بـ”البام” إلى الاستعانة بأسماء من خارج الإقليم لتعويض هذا الفراغ.

وكانت السلطات المركزية بوزارة الداخلية قررت إيقاف رئيس جماعة دار بوعزة ضواحي الدار البيضاء عن ممارسة مهامه، ليُحيل عامل إقليم النواصر ملفه على القضاء، بناء على التقرير الذي أعدته مفتشية وزارة الداخلية حول التدبير المحلي لمصالح هذه الجماعة التي تحولت إلى شقق فارهة وفيلات راقية.

وتنظر المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، الاثنين المقبل، في قرار وزارة الداخلية القاضي بعزل الرئيس عبد الكريم شكري، بعدما أحال عامل إقليم النواصر ملف عزله على المحكمة ذاتها قبل أيام.