عزوز يتهم "السادسة" بسرقة "المغرب مالكي"

اتهم الإعلامي المغربي المفضل عزوز، مقدم برنامج “المغرب مالكي”، قناة السادسة بسرقة فكرة برنامجه والانتقام منه بسبب فضحه “للفساد المستشري” بالقناة التلفزيونية.

وأوضح الإعلامي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس، أن القناة التلفزيونية المذكورة، التي تأسست سنة 2005 بهدف خدمة المذهب المالكي باعتباره من الثوابت في المملكة، لم تنتج أي برنامج يخدم المذهب المالكي إلى غاية 2010، حيث تقدم بمقترح اختار له عنوان “المغرب مالكي” فقوبل بالإيجاب، بث خلال شهر رمضان من عام 2010 ضمن 29 حلقة.

وأضاف الإعلامي ذاته أنه تفاجأ بجينيريك البرنامج الذي تضمن اسم شركة إنتاج خاصة وغياب اسمه عن فكرة البرنامج، موردا أن استفزازات قناة السادسة لم تقف عند هذا الحد؛ بل وصلت إلى إيقاف بث البرنامج بعد انتهاء عرض الحلقات المسجلة، وبالموازاة مع ذلك أطلقت برنامجا جديدا بعنوان “المذهب المالكي بالمغرب” خصص له 52 دقيقة أي ضعف مدة البرنامج الأول “المغرب مالكي”.

وأكد عزوز أن البرنامج الجديد الذي أطلقته قناة “السادسة” يعتمد على فكرته الأولى؛ وعليه، فإنه سرقة فكرية جديدة، مطالبا الجهات المسؤولة بإنصافه وتعويضه عن كل ما طاله من ضرر نفسي ومعنوي جراء سرقة فكرة برنامجه.