عشرات الشباب يقودون المنتدى الوطني للمناظرات

أعلنت مؤسسة “آناليند” أنها تتكلف بتنظيم برنامج صوت شباب المتوسط بشكل مشترك مع المجلس الثقافي البريطاني، وبتمويل مشترك مع الاتحاد الأوروبي، حيث نظم هذا البرنامج منتديات وطنية للمناظرات على مستوى المنطقة لمدة شهرين بين أكتوبر ونونبر المنصرمين، في ثماني دول من جنوب البحر الأبيض المتوسط هي الجزائر ومصر والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس.

وقال المنظمون، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، “رغم أن هذه الجائحة والأزمة الصحية العالمية أجبرتنا على تقليل لقاءاتنا المباشرة على أرض الواقع، فقد منحتنا التكنولوجيا فرصة فريدة للتعلم والجوار والتواصل”.

وورد ضمن البلاغ أن “المنتدى الوطني للمناظرات هو بطولات مناظرة يقودها الشباب، وصممت لتأخذ بعين الاعتبار اقتراحات الشباب الوثيقة الصلة بخطط السياسات الوطنية والإقليمية، وبأهداف التنمية المستدامة”، موضّحا أن “المنتدى الوطني للمناظرات عُقد في المغرب في 21 نونبر الماضي، واستكمل فعالياته بين 27 و30 من الشهر ذاته”.

وأوضح البلاغ أن “المنتدى الوطني للمناظرات في المغرب نظم افتراضيا وعن بُعد على مدى خمسة أيام، بمشاركة أربعة فرق من منتديات مناظرة وطنية مختلفة؛ بمشاركة أكثر من 90 متناظرا شابا وشابة، و40 مدربا للمناظرات ومنسقا لمنتديات المناظرة من مختلف المدن والقرى المغربية، فيما عقدت 24 مناظرة افتراضية خلال أيام المنتدى؛ بمعدل 12 مناظرة باللغة العربية ومثلها باللغة الإنجليزية”.

وانضوت الاقتراحات الخاصة بالمناظرات، يضيف البلاغ، تحت موضوعات مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، والمساهمة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛ من بينها أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في “الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاه”، و”الهدف 4: التعليم الجيد”، و”الهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد”، و”الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة”، و”الهدف 13: العمل المناخي”، و”الهدف 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية”.

يُشار إلى أنه “في كل مناظرة شاركت فرق من المتناظرين الشباب الذين شاركوا في سلسلة من التدريبات الافتراضية، بغية تعزيز مهاراتهم في الحوار والمناظرة، وتلقوا تدريبهم من قبل ميسرين معتمدين في البرنامج، ونظمت التدريبات الافتراضية من قبل أربعة منتديات مناظرة وطنية، بمشاركة أكثر من 400 شابة وشاب يمثلون 12 جهة بالمغرب، وهي جمعية أطلس للتنمية، وجمعية إسبوار تيزنيت، ومركز الشباب للأبحاث والتنمية، وجمعية الثقة للتنمية النسائية”.

وجاء في البلاغ أن “صوت شباب المتوسط يعتبر برنامجا رائد وفريدا للحوار يربط بين المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية وصانعي السياسات في جنوب البحر الأبيض المتوسط وأوروبا، ويهدف البرنامج إلى تعزيز ثقافة الحوار بين الشباب وخلق تفاهم مشترك مع أقرانهم في البلدان الأخرى للبحر الأبيض المتوسط”.

وتتكلف مؤسسة “آناليند” بتنظيم برنامج صوت شباب المتوسط بشكل مشترك مع المجلس الثقافي البريطاني، وتم تطويره بشراكة مع مركز التكامل المتوسطي، وأصدقاء أوروبا، وتحالف قيادة العالم، نادي مدريد، وأكاديمية البحر الأبيض المتوسط للدراسات الدبلوماسية وسوليا. كما تموله المفوضية الأوروبية، من خلال المديرية العامة للمفوضية الأوروبية لمفاوضات الجوار والتوسع، بشراكة مع الحكومة الفنلندية ومجموعة البنك الدولي والمجلس الثقافي البريطاني.