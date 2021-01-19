عشرات "المهاجرين الأفارقة" يجتازون سياجات مليلية

عشرات "المهاجرين الأفارقة" يجتازون سياجات مليلية
صورة: خاص
الثلاثاء 19 يناير 2021 - 18:41

تمكن 87 مهاجرا سريا، من المواطنين الأفارقة المنحدرين من دول جنوب الصحراء، من أصل 150 في المجموع، الثلاثاء، من اجتياز السياج الحدودي الوهمي الفاصل بين إقليم الناظور ومدينة مليلية السّليبة.

واستغل المهاجرون المتسللون إلى الثغر المحتل، حسبما أوردته مصادر إعلامية إسبانية، منطقة نهر “نانو” التي أزالت فيها وزارة الداخلية حبل السلك الثلاثي، ما سهل عملية العبور عن طريق تسلق السياج واجتيازه.

ووفق المصدر ذاته، فقد أحبطت عناصر الحرس المدني الإسباني محاولة تسلل آخرين كانوا فوق السياج، إلا أنهم لم يتمكنوا من النزول إلى تراب المدينة المحتلة، فيما اعترضت عناصر الدرك الملكي، من الجهة الأخرى، سبيل حوالي 30 شخصا كانوا في طريقهم نحو السياح.

وانتقل وفد حكومي خاص إلى مكان الحادث، حيث تم نقل 78 شخصا إلى مركز إيواء المهاجرين المعروف اختصارا بـ”CETI” لتلقي العناية اللازمة، فيما نُقل المتبقون إلى المستشفى الإقليمي بمليلية للخضوع للعلاجات الأولية.

السياج الحدودي الناظور مليلية مهاجرون أفارقة

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‫تعليقات الزوار

9
  • Feu rouge
    الثلاثاء 19 يناير 2021 - 18:47

    يجب أن تعود سبتة ومليلية مغربيتان لنرى فيهما الكرارس والفراشة والأزبال والشمكارة والمقدم

    -59
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  • زكرياء المغربي
    الثلاثاء 19 يناير 2021 - 18:47

    إسبانيا بلد محتل غاصب مدن سبتة ومليلية مدن مغربية محتلة

    36
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  • Adil Kenitra
    الثلاثاء 19 يناير 2021 - 18:48

    Bienvenue à nos frères et sœurs Africains.. l’Espagne vous souhaite la bienvenue hhh…

    29
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  • oujdi
    الثلاثاء 19 يناير 2021 - 18:52

    أتمنى أن تعبر كل افريقيا هذا السياج،لتعرفوا قوة ودهاء المملكة الشريفة ولتبدلوا رأيكم وتوجهاتكم في قضيتنا الاولى ،الصحراء المغربية أولا وقبل كل موضوع

    17
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  • عبدالرجمن
    الثلاثاء 19 يناير 2021 - 19:00

    بصحتكوم والله إلى بصحتكم
    سياسة إسبانيا تجاهنا في أيدينا
    ورقة المهاجرين ورقة رابحة أكثر من ما يتخيل البعض

    10
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  • %%%%
    الثلاثاء 19 يناير 2021 - 19:01

    ouvrez et laisser passer les africains vers l’Europe c l occasion de punir l espagne

    5
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  • bouassou
    الثلاثاء 19 يناير 2021 - 19:04

    مزيااان .إسبانيا تدير معانا خاوية فعامرة إذن من الواجب ديالنا نزعزعو ليهم المشاعر ديالهم بهجوووم إفريقي مرة مرة

    12
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  • عبدالغني
    الثلاثاء 19 يناير 2021 - 19:06

    الدق ما بقاش غير تما…باينا الدق ولا لهيه و هنا…بمعنى هك و هك…زعما بغيت نقول بئس هدوك و حتى الاخرين.

    8
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  • محمد
    الثلاثاء 19 يناير 2021 - 19:11

    اسبانيا تعادي المغرب في صحراءه و تصريحات وزيرة الخارجية الإسبانية و حزب بوديموس خير دليل و لهذا يجب تخفبف المراقبة و ترك المهاجرين يعبرون سواء سبتة أو مليلية أو عبر المتوسط وعندها فليجد الاسبان حلا بأنفسهم و السلام

    11
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