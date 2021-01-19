عشرات "المهاجرين الأفارقة" يجتازون سياجات مليلية

تمكن 87 مهاجرا سريا، من المواطنين الأفارقة المنحدرين من دول جنوب الصحراء، من أصل 150 في المجموع، الثلاثاء، من اجتياز السياج الحدودي الوهمي الفاصل بين إقليم الناظور ومدينة مليلية السّليبة.

واستغل المهاجرون المتسللون إلى الثغر المحتل، حسبما أوردته مصادر إعلامية إسبانية، منطقة نهر “نانو” التي أزالت فيها وزارة الداخلية حبل السلك الثلاثي، ما سهل عملية العبور عن طريق تسلق السياج واجتيازه.

ووفق المصدر ذاته، فقد أحبطت عناصر الحرس المدني الإسباني محاولة تسلل آخرين كانوا فوق السياج، إلا أنهم لم يتمكنوا من النزول إلى تراب المدينة المحتلة، فيما اعترضت عناصر الدرك الملكي، من الجهة الأخرى، سبيل حوالي 30 شخصا كانوا في طريقهم نحو السياح.

وانتقل وفد حكومي خاص إلى مكان الحادث، حيث تم نقل 78 شخصا إلى مركز إيواء المهاجرين المعروف اختصارا بـ”CETI” لتلقي العناية اللازمة، فيما نُقل المتبقون إلى المستشفى الإقليمي بمليلية للخضوع للعلاجات الأولية.