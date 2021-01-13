عشرينية تثير الجدل بتحنيط أرجل قط 

نشرت المكسيكية “ميندي ماكنزي”، المثيرة للجدل، والبالغة من العمر 24 عاما، والمهووسة بتحنيط الحيوانات على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة أرجل قط قطعتها وعرضتها كنصب تذكاري قدمته لصديق بعد موت قطه.

وحسب ما نشر بصحيفة “ميرور”، فقد أثارت “ماكنزي”، المنحدرة من مدينة تكساس، ضجة على موقع “فيسبوك”، بعدما نشرت صورة تضمنت مخالب القط جنبا إلى جنب، مع قنينة مليئة بشعيراته وفروه، إذ وصل منشورها إلى أكثر من 24000 مشاركة مع مئات التعاليق.

ورغم أن هذا العمل تعتبره المكسيكية وقلة من متابعيها أنه أحسن طريقة لتخليد حيوان أليف، إلا أن شريحة أخرى وصفت ما قامت به بالمقزز.