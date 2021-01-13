عشرينية تثير الجدل بتحنيط أرجل قط 

عشرينية تثير الجدل بتحنيط أرجل قط 
صورة: ميرور
الخميس 14 يناير 2021 - 00:49

نشرت المكسيكية “ميندي ماكنزي”، المثيرة للجدل، والبالغة من العمر 24 عاما، والمهووسة بتحنيط الحيوانات على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة أرجل قط قطعتها وعرضتها كنصب تذكاري قدمته لصديق بعد موت قطه.

وحسب ما نشر بصحيفة “ميرور”، فقد أثارت “ماكنزي”، المنحدرة من مدينة تكساس، ضجة على موقع “فيسبوك”، بعدما نشرت صورة تضمنت مخالب القط جنبا إلى جنب، مع قنينة مليئة بشعيراته وفروه، إذ وصل منشورها إلى أكثر من 24000 مشاركة مع مئات التعاليق.

ورغم أن هذا العمل تعتبره المكسيكية وقلة من متابعيها أنه أحسن طريقة لتخليد حيوان أليف، إلا أن شريحة أخرى وصفت ما قامت به بالمقزز.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
السفير الألماني وتعقيدات الفيزا
الأربعاء 13 يناير 2021 - 22:28 1

السفير الألماني وتعقيدات الفيزا

صوت وصورة
خطر كورونا على القلب
الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:27 6

خطر كورونا على القلب

صوت وصورة
احتجاج فدرالية اليسار
الأربعاء 13 يناير 2021 - 19:30 4

احتجاج فدرالية اليسار

صوت وصورة
هدم منزل مهدد بالسقوط
الأربعاء 13 يناير 2021 - 18:28 5

هدم منزل مهدد بالسقوط

صوت وصورة
صرخة دكاترة الوظيفة
الأربعاء 13 يناير 2021 - 17:44 34

صرخة دكاترة الوظيفة

صوت وصورة
إنتاج وتثمين العسل
الأربعاء 13 يناير 2021 - 13:44 9

إنتاج وتثمين العسل