شاب يضع حدا لحياته شنقا داخل منزله بتطوان

وضع شاب عشريني، مساء الثلاثاء، حدًّا لحياته شنقا بمنزل أسرته الكائن بحي الإشارة في مدينة تطوان، وفق ما أكدته مصادر متطابقة.

مصادر محلية أفادت لهسبريس بأن الشاب، البالغ من العمر 25 سنة والمتزوج والأبّ لطفل، أنهى حياته في ظروف غامضة ولأسباب مجهولة مخلفا حالة حزنا وأسى بين أهله ومعارفه.

وفور إخطارها، حلّت مصالح الأمن بمعية عناصر الوقاية المدنية بمكان الحادث، قصد معاينة الجثة وفتح تحقيق في ظروف الواقعة وملابساتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بالموازاة مع نقل جثمان الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، إلى حين انتهاء التحقيق.