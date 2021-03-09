عشر سنوات على "خطاب 9 مارس" .. مضامين متقدمة تقابل "عقليات متأخرة"

مرت عشر سنوات على خطاب 9 مارس الذي تجاوب مع المطالب المرفوعة من لدن حركة 20 فبراير، من خلال إجراء تعديل دستوري شامل، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان بمختلف أشكالها، وتوطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، ما جعل أغلب المتتبعين للشأن العام يستبشرون بمعالم “المغرب الجديد”.
وإذا كانت الوثيقة الدستورية لعام 2011 قد قطعت مع فلسفة الحكم السائدة من قبل، وإنْ على المستوى النظري، فإن الممارسات السياسية التي تلت التعديل لم تتجاوب مع “اللحظة التاريخية” بالشكل المطلوب، نظرا إلى استمرار “العقل السياسي” في التعامل مع أحداث العشرية الأخيرة من منطلق الدساتير السابقة.
لذلك، ظهرت قراءات بحثية تنتقد مطلب مراجعة الدستور الحالي، اعتبارا لمضامينه المتقدمة التي لم تجد مخرجا للتطبيق على أرض الواقع، في ظل عدم تفعيل عدد من المقتضيات الدستورية “المجمدة”، نتيجة عجز “النخبة السياسية” عن تأويل تفاصيله بشكل يتناسب مع قضايا اللحظة الراهنة.
وفي هذا الصدد، أفاد محمد زين الدين، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بأن “خطاب 9 مارس متقدم كثيرا، لأنه يحمل نفسا إصلاحيا دستوريا ساهم في إدخال المغرب إلى ملكية دستورية ثانية، على أساس أن دستور 2011 كان مختلفا عن المحطة الدستورية الأولى المتمثلة في دساتير 1962 و1970 و1972 و1992 و1996”.
وأوضح زين الدين، في حديث مع هسبريس، أن “الوثيقة الدستورية لسنة 2011 تختلف عن الدساتير السابقة شكلا ومضمونا، ارتباطا بخطاب 9 مارس الذي رسم محددات دستورية جديدة ومتجددة للنظام الدستوري المغربي على أكثر من صعيد، سواء تعلق الأمر بصلاحيات البرلمان، أو تكريس حقوق الإنسان، أو استقلالية القضاء، أو إعادة هندسة توزيع الاختصاصات بين المؤسسات الملكية والحكومية والبرلمانية”.
وأكد الأستاذ الجامعي أن “السقف السياسي لخطاب 9 مارس فاق توقعات مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، ما يجعله خطابا مرجعيا ذا نفس إصلاحي جديد يرمي إلى وضع المغرب في سكة الدول المتقدمة على مستوى نظامها السياسي والدستوري”، متسائلا: “هل استثمر الفاعلون السياسيون اللحظة التاريخية لخطاب 9 مارس؟”.
ولفت زين الدين إلى أن “الممارسة اليومية أثبتت تخاذل الفاعلين السياسيين في استثمار لحظة 9 مارس، حيث لم يتم تطبيق الكثير من المقتضيات الدستورية بالكيفية المثلى، لأن الدستور الديمقراطي يتطلب بالأساس فاعلين ديمقراطيين متشبعين بالثقافة الدستورية، وهو ما أمكن ملاحظته من خلال تحركات الحكومة والبرلمان”.
وتابع بأن أمر “مراجعة الدستور يتطلب عملا دقيقا للغاية، كما أنه يرهن دولة بأكملها، لكنه ليس السؤال الذي وجب طرحه في الوقت الحالي، وإنما ينبغي التساؤل عن مدى استثمار لحظة 9 مارس من طرف الحكومة والبرلمان والفعاليات السياسية”، ليخلص إلى أن “هناك تطبيقا تقريبيا لبعض مقتضيات الدستور فقط”.
ليس الدستور من يجب أن يعاد بل رؤساء الأحزاب والمرشحون الذين هم عباره عن أشباح لا يستيقظون إلا عند الانتخابات والتصويت ضد المواطن
صرح الأمين العام للأمم المتحدة أن الكثير من الأنظمة الحاكمة إستغلت ظروف الحجر الصحي للزج بالكثير من المناضلين والصحافيين في السجون………. النظام المغربي لم يختلف عن الأنظمة القمعية وأرسل المعارضين الحقيقيين إلى السجون بتهم جنسية ومالية وصار أشخاص في الجهاز المالي والكروي كفوزي لقجع والجهاز الأمني كالحموشي مقدسون يمدحون وإنتقادهم يؤدي مباشرة إلى الحبس
الكثير من مضامين دستور 2011 بقيت حبر علي ورق.فهل هذا تلاعب بالدستور ام الدستور يبقي شكلي فقط في بلادنا الحبيب وتطبيق بنوذه تسري مناسبتية ليس الا.
العقليات المتخلفة هي التي تقاوم الاصلاح وهي السبب في تخلف المغرب من1956الى2012 وهي التي تعرقل مسيرة حكومة العدالة والتنمية كفى من استحمار الشعب
خطاب قوي وطموح من جلالة الملك محمد السادس نصره الله ، ولكن العدالة والتنمية استغلت الخطاب وتمكنت من المناصب…. فلماأحسوا يفقدها بكوا وتباكوا وخرجوا كعادتهم يتبجحون بالديمقراطية ووو… بلا بلا بلا
بنكيران تحارب باش يمنع الكريمة ديال الطاكسيات،،،،وزير الصحة دار حرب مع شركات الادوية،،،،والو والو ،،،مدرنا والو،،،،مافيا اقوى من الوزراء،،،نقطة رجع للسطر
بسم الله الرحمان الرحيم المملكة المغربية العلوية الشريفة أسست لإنتقال سلمي وديمقراطي رائع يثبت للجميع دهاء الشعب المغربي ووعيه ودهاء وحنكة صاحب الجلالة حفظه الله لنا جميعا الذي كانت ردة فعله سريعة وفعالة الأمر الذي قطع الطريق على المتربصين والغوغائيين والحثالات الذين يتربصون بالمغرب وينتظرون سقوطه ولكن هيهات ثم هيهات أقول لهم أنظروا إلى الانجازات و المشاريع الكبرى التي تحققت ما بعد دستور 2011 حفظ الله جميع المغاربة ملكا و شعبا
للأسف ما يأخر عجلة التنمية في المغرب هو أن الملك في واد و المسؤولين في واد أخر … أي مسؤول كبير في المغرب كان مدني أو عسكري يتعامل على أساس أن منصبه خلاه لي باه أو أن الناس لي خدامين معاه خدامين في المزرعة السعيدة ديالو … ماشي مديور لخدمة المواطنين و موظفيه …
حزب بمرجعية دينية لا يمكن أن يقود بلاد في القرن الواحد والعشرين ! برلمانيون ومنتخبون بمستوى ابتدائي لا يمكن أن ينوبوا عن شعب شبابه اطباء ومهندسون …. ما جدوى تغيير الدستور بما ينفع الناس اذا كان من سيقف على أجرأته يسهر على تحقيق مصالحه ومصلحة عائلته ؟! نحن في حاجة لرجال مثل ناصر بوريطة الله يحفظه ويوفقه .
القاسم الانتخابي الجديد هو الخطر الذي يحدق بالمغرب، هذ القانون ليس فيه أدنى إحترام للمواطن الذي آمن بالإنتخابات و ذهب للتصويت. كيف يعقل أن نُساوي في المقاعد بين الفائز الذي إختاره الشعب من أجل التغيير و غير الفائز الذي رفضه الشعب، هذا يسمى ضحك على الموطن الذي ظن أن هناك حقا ديموقراطية.
بالله عليكم ماذا يحدث في البرلمان المغربي ؟؟؟؟؟؟ كيف يعقل أن نسمح بمرور هذا القانون، و نسمح بكل من هب و دب بدخول البرلمان ؟؟ إشرحوا خطر هذا القانون على مستقبل المواطنين قبل فوات الأوان عِوض الجري وراء التفاهات. التغيير الآن و ليس غدا.
الحمد لله ملكنا محمد السادس حفظه الله من كل شر أعطى للاحزاب السياسية والنقابية والقضائية وو في سنة 2011 ورقة بيضاء ليكتبوا فيها ما شاؤوا من قوانين تساير العصر ولكن احزاب الكرطونية الانتهازية المصلحية حينما وضعها جلالة الملك امام الامر الواقع تراجعوا وبدأوا يتشبثون بما يسمى بالثوابت الوطنية اكثر من عاهل البلاد والدولة المغربية مما جعلهم يسيرون في خطة الطريق لدولتنا عن رضى وسمع وطاعة وليس لهم اليوم سبب يعارضون من خلاله الدولة المغربية لانهم قبلوا باقل ما كان من الممكن ان يدستروه,وكم مرة في عهد الحسن الثاني عارضوا وحقق لهم ما كانوا يطالبونه من التصويت بالائحة وخلق برلمان بغرفتين بعدما كان برلمان واحد يجمع المنتخبين بالمباشر والثلث الباقي بالغرف التجارية والفلاحية ومجالس المنتخبين وكم ازعجوا المرحوم ليوافقهم في مطلبهم الذي اصبح اليوم عالة على الدولة وعليهم وعلى الشعب المغربي بحيث الغرفة الثانية اصبحت ضياعا للوقت والمال والعقل,اليوم مع الاسلوب الجديد للانتخابات صراحة رغم اني قبلته لانه يضع حدا للرجعيين المنافقين الا انه في درجة متخلفة مقارنة بالديموقراطية الحسنية الفردية بحيث التنافس بين ال