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‫تعليقات الزوار

2
  • saif
    الخميس 10 يونيو 2021 - 00:35

    بل هي أزيد من خمسة وستين سنة من الوعود الكاذبة والمكر وشتى اساليب الخداع،اي منذ ذهاب الحمايتين الإسبانية والفرنسية عن المغرب،لانحمل لمجموعة معينة دون سواها فشل مجموعة من المحطات في تاريخ المغرب الحديث،الاحزاب السياسية امرها ليس بيدها،هي مجرد ادوات لتنفيذ سياسات الدولة العميقة اي دولة المخزن ،كفانا كذبا على الشعب.

    3
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  • واقعي
    الخميس 10 يونيو 2021 - 00:36

    الشعب سئم من هاذا الوضع، عندما ينفجر سيكون الأوان قد فات على الدولة أن تتدارك الإصلاح

    5
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