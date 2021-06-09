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تعليقات الزوار2
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00:34
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23:13
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22:23
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21:14
الأداء الباهت لـ"الأسود" يغضب الجماهير المغربية
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19:01
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18:51
الجمارك تداهم معملا لأكياس البلاستيك المحظورة
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17:28
هيئة أممية تنادي بالتنسيق لمحاربة تعنيف النساء
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16:31
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15:51
مجلس وزراء الإعلام العرب يناقش قضية فلسطين
بل هي أزيد من خمسة وستين سنة من الوعود الكاذبة والمكر وشتى اساليب الخداع،اي منذ ذهاب الحمايتين الإسبانية والفرنسية عن المغرب،لانحمل لمجموعة معينة دون سواها فشل مجموعة من المحطات في تاريخ المغرب الحديث،الاحزاب السياسية امرها ليس بيدها،هي مجرد ادوات لتنفيذ سياسات الدولة العميقة اي دولة المخزن ،كفانا كذبا على الشعب.
الشعب سئم من هاذا الوضع، عندما ينفجر سيكون الأوان قد فات على الدولة أن تتدارك الإصلاح