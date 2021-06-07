عشر سنوات من "رئاسة الحكومة" تنسف عددا من وعود حزب العدالة والتنمية

عشر سنوات من "رئاسة الحكومة" تنسف عددا من وعود حزب العدالة والتنمية
صورة: أرشيف
الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:00

أوْلى حزب العدالة والتنمية في البرنامج الانتخابي الذي دخل به غمار الانتخابات التشريعية لسنة 2011، التي أوصلته إلى الحكومة عقب الحراك الاجتماعي الذي شهده المغرب على غرار عدد من بلدان المنطقة في تلك السنة، أهمية كبيرة لتحسين الوضعية الاجتماعية للمواطنين، فماذا تحقق من هذا البرنامج المعنون بـ”من أجل مغرب جديد-مغرب الحرية والكرامة والتنمية والعدالة”؟

يقوم التصور العام للحزب ذي المرجعية “الإسلامية”، الذي بنى عليه برنامجه الانتخابي لسنة 2011، على التطلع إلى “بناء مجتمع متوازن ومستقر ومتضامن ومزدهر، قوامه طبقة وسطى واسعة مع نظام تضامني يحقق العيش الكريم لفقرائه ويوفر الأمان وشروط الفعالية والمسؤولية الاجتماعية لأغنيائه”.

وتعكس المعطيات الواقعية أن الحزب المتزعم للحكومة خلال الولايتين الحالية والسابقة، لم ينجح في توسيع الطبقة المتوسطة كما وعد بذلك، نظرا لاعتبارات عدة، في مقدمتها غلاء المعيشة وارتفاع النفقات، بسبب اضطرار فئة واسعة من المواطنين إلى أداء مقابل خدمات كان من المفترض أن تقدمها الحكومة، على رأسها تدريس الأبناء والتطبيب.

في بحث نشر على هسبريس شهر ماي الماضي، اعتبر محمد كريم، خبير لدى المؤسسات الدولية، أن عتبة الولوج إلى الطبقة المتوسطة في المغرب أصبحت عالية مقارنة مع دول أخرى، ذلك أن الانضمام إلى هذه الطبقة يقتضي حصول الأسرة المكونة من أربعة أفراد على دخل شهري لا يقل عن 10 آلاف درهم، بينما لا يتعدى متوسط دخل الأسر حاليا 7661 درهما.

“إن السياسات المتبعة أدت إلى وضع المغرب على طريق القطيعة بين فقرائه وأغنيائه، مع الإضعاف المتزايد للطبقة الوسطى وما يؤدي إليه من انتشار للفساد والنهب والريع”؛ كانت هذه من العبارات القوية الواردة في البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية لسنة 2011، غير أن الحزب لم يتمكن من محاربة “الريع” الذي لا يزال منتشرا على نطاق واسع”، وهو ما أكده تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

من بين التوصيات الواردة في التقرير المنجز حول “المقاربة النيابية للنموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية”، الدعوة إلى القضاء على مكامن الريع والاستخدام غير الأمثل للنفقات الضريبية، وتقنين المنافسة، وتعزيز حكامة مختلف الأسواق من أجل مكافحة مصادر الاختلالات والريع والحواجز التي تحول دون ولوج المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق.

من المجالات الأخرى التي رسبت فيها حكومة العدالة والتنمية، محاربة دور الصفيح؛ فعلى الرغم من أن برنامج “مدن بدون صفيح 2008-2018” استغرق زمنيا سبع سنوات من عهد حكومة “الإسلاميين”، إلا أنهم لم ينجحوا في تحقيق أهم الأهداف التي جاءت في البرنامج، بحسب ما جاء في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات.

ويفيد التقرير الذي قدم أمام مجلس النواب شهر يناير الماضي، بأن الحكومة لم توف بالتزاماتها بخصوص القضاء على دور الصفيح في المواعيد النهائية المحددة لهذه العملية. بل أكثر من ذلك، فإن عدد الأسر القاطنة في دور الصفيح زاد بـ202 ألف أسرة، بمتوسط زيادة وصل إلى 10 آلاف أسرة سنويا.

من بين الوعود التي تضمنها البرنامج الانتخابي الذي أوصل حزب العدالة والتنمية إلى الحكومة أول مرة سنة 2011، وضع سياسة صحية “فعالة وناجعة، وذلك بضمان حق التطبيب في كل الأحوال”، غير أن هذا الوعد أيضا لم يتحقق؛ إذ ما زال القطاع الصحي يعاني من اختلالات كبيرة رصدتها تقارير مؤسسات رسمية، آخرها التقرير الصادر اليوم عن اللجنة الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية التي شكلها مجلس النواب.

وفي المجال الحقوقي، قدم حزب “المصباح” وعودا “بمراجعة العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة”، و”تجريم كل خرق للقانون يؤدي إلى الحد من حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر أو عرقلتها”. وعلى الرغم من أنّ عقوبة سجن الصحافيين أسقطت من قانون الصحافة والنشر، إلا أنّ عددا من الصحافيين اعتقلوا خلال السنوات الأخيرة بسبب متابعتهم بفصول القانون الجنائي، بينما لا تزال الجمعيات الحقوقية تشتكي من منعها من حق التجمع المنصوص عليه في الدستور، وحرمانها من الحصول على وصولات الإيداع المؤقتة والنهائية، إضافة إلى حرمان بعضها من استعمال القاعات العمومية.

ويبقى المثير في البرنامج الانتخابي الذي سعى حزب العدالة والتنمية عن طريقه إلى الفوز بالانتخابات التشريعية لعام 2011، هو أن قيادة الحزب كانت تدرك أن البرنامج الذي قدمته قد لا ينفذ، وهو ما عبر عنه الأمين العام للحزب آنذاك عبد الإله بنكيران، في ندوة صحافية، بقوله: “هاد البرنامج اللي بذلنا فيه مجهود كبير كتبطق منو أمور ومغيطبّقش كلو”.

الانتخابات البرنامج الانتخابي الوعود الانتخابية حزب العدالة والتنمية

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‫تعليقات الزوار

41
  • عبد الرحمان
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:09

    الى مزبلة التاريخ يا منافقين يا تجار الدين
    عليكم من الله ما تستحقون

    64
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  • فؤاد
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:09

    نحن على مشارف انتخابات 2021 وما يجب انتقاده هو برنامج الحكومة خلال انتخابات 2016 وليس انتخابات 2011

    12
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  • amine
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:09

    اشنو غنتسناو من مجموعة من الوصوليين اللي خاص هو كاااع دوك الوجوه اللي كنشوفوها من سنييين الله يجعل البركة عيينا منهم

    39
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  • عاطل مدينة الرباط
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:09

    مع الأسف كل الأسف أعضاء و منتسبي هذا الحزب لا عدالة و لا تنمية هم من إستفادوا و تقدموا و تغيرو من وضع لوضع أحسن و ذلك من خلال الوهم الذي باعوه لنا لعنة الله عليهم أجمعين أنا كشاب صوت لهذا الحزب أعلن بأنني لن أصوت و لن أشراك مع أي حزب و أعلن بأنه لا تقة سوى فالله عز وجل و هو القادر على تغيير و ضعنا أما السياسة و الأحزاب و الإستحقاقات الإنتخابية فهي تغير و تطور و تغني من يمارسها و يلعب بأورقها
    #لكم المنصاب و المكساب _ونحن لنا الوطن الفارغ من ثروات =و عند ربكم سنختصم منك
    #لن _أصوت

    50
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  • وجدي
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:10

    لماذا تركزون على حزب المصباح فقط الحكومة تضم ايضا حزب الحمامة حزب الوردة حزب الحصان عيب ان نحمل المسؤولية للعدالة فقط قليل من الانصاف يا كاتب المقال.

    -40
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  • جمال
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:10

    لا اعرف باي وجه سيواجه الباجدة المواطنين .هل سيقولون صوتوا علينا لننزع عنكم ما تبقى فوق ظهوركم ؟ام صوتوا علينا لاغراكم بالديون والاسعار المرتفعة ؟ لا اعرف تماما عن اي برنامج سيتحدثون. ؟؟؟ ربما سيلجؤون للكذب والنفاق والوعود الكاذبة لعله وعسى يصوت عليهم ما تبقى من القطيع اما المغاربة عاقوا وفاقوا بهم .

    50
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  • عبدو
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:12

    هاد الحزب هو السبب ديال عزوف الشعب عن التصويت. أنا اتحدت قرار مع نفسي لن أصوت لأحد كيفما كان نوعه و انتماؤه. والسلام عليكم.

    6
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  • fouadmokhtar
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:15

    الحمد لله رأينا كثير من الإنجازات في عهد هذه الحكومة من توسيع القناطر وأنفاق مايقارب 35نفق ومسارح كبرى ووطرق سريعة شيدت وشوارع وسعت وراميد للأسر المعوزة ودعم للأرامل 350درهم للفرد ووووو….وهدا لم نحصل عليه ممن سبقوهم في الحكومات السابقة

    -11
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  • driss64
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:15

    حزب”عفا الله عما سلف”….مرضو شعب بكامله…

    8
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  • متتبع
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:16

    للأسف كانت امال المغاربة عليهم ولكن قد خاب الظن فيهم و في حكومتهم. المغرب خاصو حكومة تفهم في الاقتصاد السياسي ومع مراعات الطبقات الاجتماعية الهشة .و الصحه

    7
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  • Mohamed
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:17

    Ce sera la première fois que je voterai insha’Allah et je le ferai contre le PJD. Un parti qui ne mérite absolument pas d’être vainqueur cette fois ci!

    5
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  • HASSAN
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:18

    حكومة جائت بشعارات محاربة الفساد والريع وتحسين الظروف المعيشية المواطنين وهي تعلم مسبقا لن تستيع تحقيق تلك الشعارات فجائت بمبرر العفاريت والتماسيح الخ فوقع العكس ازدادت حدة الفساد والريع والرشوة والفوارق الطبقية والبطالة الخ

    5
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  • abdellah
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:18

    شئ عادي مادام أن الأحزاب السياسية جعلت فقط لإستنزاف ميزانيات الدول العربية الإسلامية ليس إلا .اما في المغرب فله خصوصية لأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس هو من يعطي تعليماته المطاعة في كل كبيرة وصغيرة. نسأل الله أن يوفقه للنهوض بهذا البلد المحفوف برعاية الله إلى ما يطمح إليه شعبه الوفي.

    -1
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  • مواطن من المغرب
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:20

    الدولة في العشر سنوات تقول ان الامور في أحسن الأحوال وان المغرب خطا خطوات متقدمة نحو الامام. قد يقول قائل ان ذلك بفضل الملك. لكن اقول له ان الملك هو رئيس الحكومة..

    3
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  • عصام الوجدي
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:21

    حزب فاشل بامتياز . برهن على مدى عشر سنوات على عدم

    الوضوح والرضوخ وتسبيق مصلحتكم فوق مصلحة المواطنين . ولكن قلبو معامن تعاودووو

    4
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  • كريم
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:21

    عشر سنوات من “رئاسة الحكومة” تحت رئاسة “جلالة الملك” رئيس الدولة وحامي الحمى والدين الرياضي والفلاح والمصدر والتاجر الأول بالمملكة

    4
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  • stop
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:22

    معه في الحكومة الأحرار والحركة الشعبية والإتحاد الإشتراكي،الدستوري وزعام باغين تلبسوه أخطاء الجميع

    1
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  • آن الأوان
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:22

    كما قال الذي أخلف وعوده مع الشعب.. آن الأوان لكي ترفع الدولة يدها عن الصحة والتعليم.. كذلك نقول آن الأوان لكي يعاقب الشعب حزب الملهوطين يوم التصويت.. ولا تنصتوا لمن يقل لن نصوت وسنقاطع الانتخابات.. فهم مريدو الشيخ.. هدفهم عزوف الناخبين لكي يصوت الاتباع لحزب العدالة ونعيش سنوات أخرى من الجوع والركود

    3
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  • محمد
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:22

    لا يوجد احسن من حزب العدالة والتنمية في الساحة حاليا .اضن ان الاحرار بطبيعته وتركيبته سيبتعد عنه الناخبين فالوعود شيء والالتزام بها شيء اخر.

    -3
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  • ali
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:23

    الجميع قنافد لافرق بين هنا و ذاك لا نعرف من يسير كثرت الشعارات والأمور هي هي ابنادم خصو يخدم لافاء دة في الشارع الكبرى واش غد ويجيبها لولادو يتقضاو بها وخاص الملموس

    1
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  • السيد العثماني يرد
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:24

    السيد العثماني صرح هاذ اليوم أنه حقق المعجزات هو و حزبه ، وأنت يا هسبريس تقولين العكس بناءا على تقارير وطنية و دولية … واش نخليو السيد العثماني ونصدقو هاذ التقارير ؟!!! راه الحكومة الوحيدة اللي ميمكنش تدحض الاقوال ديالك أمامها ، طبعا هذا تهكم مني … في الاخير اقول “حكومة الانتقام”

    2
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  • مكلخ مغربي قح
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:27

    اسوء حزب مر عبر التاريخ السياسي المغربي .اعضاوءه منافقون يتعاملون تحت غطاء الدين وافعالهم كلها شيطانية:فسق ومجون وفضاءح .جاءوا للاستغناء ولا يفقهون اي شيء في العمل السياسي .جيء بهم لتمرير ملفات صعبة كصندوق التقاعد والمقاصة.
    حزب يكرهه الاغلبية ويا ريث لوتم حله الي الابد .الي مزبلة التاريخ.

    4
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  • جميلي جميلي
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:29

    قالو له احلف قال لهم جاء الفرج كل الهم والغم من تحت رأس الاحزاب السياسية لم يعد احد تنطوي عليه كذبة المواطنة فجل المواطنين فقدوا الثقة في العمل السياسي والعزوف سيكون لامحالة عاجلا او آجلا

    0
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  • moi
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:29

    ذلك أن الانضمام إلى هذه الطبقة يقتضي حصول الأسرة المكونة من أربعة أفراد على دخل شهري لا يقل عن 10 آلاف درهم، بينما لا يتعدى متوسط دخل الأسر حاليا 7661. هههههههه عجيب أمرك يا زمان

    -1
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  • jam cheb
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:29

    أتمنا من هذا الحزب أن تكون فيه بعض الرجولة ويقول لنا من كان يتحكم بقرارات المصيرية التي كانت تضرب القدرة الشرائية للمواطن بكل وقاحة كيفما كان شأنه

    0
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  • ملاك
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:30

    لي مدار والو لمنطاقتو لي هي أكادير انزكان ما اصلاح والو العتماني و حزب ديالو دوزو باز المشاكيل و تشوهو. و ما بقينا بغبناهم اكون حزب ابليس نتاخبو عليه اما هادو خاصهم اتنحاو الي الابد فرق كبير بينهم و بين تركيا سبحان الله وحتي داك ايت ….ديال الصحه غير اكركب سلات صلاحيه ديالو

    1
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  • المدوخ
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:31

    تنفيذ البرنامج الحزبي يتطلب الشجاعة القوية
    وليس الجبناء… احزاب كلها هازة البندير والتعريجة

    1
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  • azizi
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:32

    يجب محاسبتهم على وعودهم الكاذبة وعلى رأسها زيادات الهزيلة للمتقاعدين مند بداية يناير 2020ولم تتطبق هادي حكرة الله ياخذ فيهم الحق يا رب وعند ربكم تختصمون الحكومة الفاشلة والبليكيون

    1
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  • محمد
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:32

    جميع الاحزاب المغربية المخزنية لم تحقق الوعود. كلهم لصوص محترفين. يجب مقاطعة الانتخابات المهزلية لان المخزن هو من يحكم.

    -1
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  • Ahmed Hizoun
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:33

    أهم المكاسب التي جناها المغاربة في عهد اللا عدالة واللا تنمية هذا الإسم واغتناء أعضائه وتحطيم الأرقام القياسية للهجرة السرية ودخول المغرب في صراعات داخلية للأحزاب

    2
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  • maghribi
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:35

    هاذا البرنامج كان مخصص للحزب وليس لشعب المغربي .جميعهم اصبحو من الطبقة الغنية .

    3
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  • مكافح
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:37

    على ماأظن أن كل أحزاب ستفعل مافعلته عدالة وتنمية وهاكغذا ستكون امور إلى أن يرث الله أرض ومن عليها وفاهم يفهم عندما تكون محصور مع بعض الناس لايهمهم سوى أخد 200درهم في حملة إنتخابية فا مرشح وحزب ودولة ووو….. فهم يعرفون مع من يتعاملون لذلك يلعبون دائما في ملعبهم بي رتياح خلاصة قول مؤشر التنمية في مغرب لايبشر بي الخير لا ديموقراطية ولا محاسبة ولا شئ كل يعرف من …..

    -1
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  • ليسوا وحدهم ...
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:39

    إلى كل المهاجمين والمنتقدين لحزب العدالة والتنمية أذكركم بأن هذا الحزب لم يحكم وحده. هناك أحزاب أخرى شاركت إلى جانبه وهناك الدولة العميقة التي لا تسمح لأية حكومة باتخاذ قرارات دون موافقتها وبالتالي فكل حكومة مستقبلية كيفما كانت تشكيلها ستكون خاضعة رغما عنها لإملاءات وتوجيهات وتعليمات المخزن الذي يرسم لها خارطة الطريق ويوجهها كيفما يشاء. إنهم مجرد بيادق على رقعة شطرنج .

    -1
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  • عبدالوحد
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:39

    القاعدة التصويتية لصالح الپيجيدي سوف تصوت له ليعود نجومه للواجهة والبروز وهذه عقيدة لا تتزعزع وسوف يحملون أبطالهم الى طيفور الحكومة ولما لا رئاسة الحكومة لثالث مرة على التوالي وهذه القاعدة لاتمارس التصويت العقابي وقد يصوت لهم ناس جدد الذين استفادوا من تعويض الأرامل وتعويض مسار أما الشغيلة التي اكتوت بنار قراراتهم فهي في الغالب عازفة من عزوف عن التصويت لأنها قاعدة ذكية يصعب جلبها للتصويت

    2
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  • ssdd
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:46

    2011 في الصدارة 2021 ان شاء الله يكون هو اخر حزب

    1
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  • العفريث والفساد..
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:49

    بل اوفوا بوعدهم ، باستثناء الفساد الذي لم يستطيعوا له سبيلا ، لان من يسقيه ويهتم به ويرعاه هم التماسيح والعفاريث الذين يتلونون كل يوم بلون ليس كلون امس، فكيف بالشعب نفسه الذي لم يستطع مراجهة الفساد، بالاحرى حزب واحد وسط أكثر من 20أو30حزبا..

    0
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  • آحمد
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:50

    حان الوقت لي معاقبة هاد الحسب الدي يملك وجهان حسب بدون إستراتيجية بدون مبدأ لهوا إسلامي ولا هو إشتراكي

    0
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  • Abderrahman
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:51

    الاحزاب في هذا البلد ليس لها ثقل و لا صلاحية ولا مصداقية. كلها ف…. و كل منهم يتصارع لأكل قسط من الكعك ما دام …..(الشعب) يسمح لهم بذلك. يتقاسمون الملايير، يوظفون أعضاء احزابهم و اصدقائهم و أفراد عائلاتهم (بدون أن يكون لهم مستوى لائق)، ينهبون و يفسدون لان (لا أعلم من و لماذا ) يسمح لهم بهاذا و هم على علم ان المحاسبة و العقاب لن ينال منهم من شيء. المواطنون لن و لم يروا نتيجة مفرحة مهما طال الزمن. ب ج د، الاحرار، الاستقلال، …. كلهم من طينة واحدة. ماذا تغير في المغرب منذ 65 سنة، الذي فرح به الشعب و أعطانا صورة طيبة بين دول العالم، اللتي تحترم نفسها و شعبها؟

    0
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  • بوجنيبي
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:52

    الحزب الذي خدع المواطنين باسم الدين كل ماحققه الحزب هو تقاعد مريح لبنكيران وامتيازات كبيرة لاعظاء الحزب وماجناه المواطنون هو الزيادة في كل المنتوجات التي اتقلت الطبقة الفقيرة /فماذا نرتقب من هدا الحزب المشؤوم حزب المنافقين الى مزبلة التاريخ /كما يجب مقاطعة الانتخابات حتى يلغى تقاعد البرلمانيين والوزراءوكذالك كل الامتيازات /ومن هنا نعرف شكون باغي اخدم لبلاد والمواطنين ماشي طامعين في تقاسم الكعكعة.

    0
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  • عابر سبيل
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:53

    حزب العدالة و التنمية لا يحكم ولا ياخد اي قرار و لا يستطيع ان يحرك لا صغيرة ولا كبيرة في المغرب لانه مجرد واجهة الهدف منها هو الصاق القرارات اللاشعبية بها.
    هل صدقتم فعلا ان في المغرب حكومة واحزاب و برلمان؟. هل تذكرون كيف فرض شخص واحد رايه على صناديق الاقتراع في انتخابات 2016 في رسالة واضحة إلى المغاربة أن الطبقة العليا هي التي تقرر و ليس صناديق الانتخاب. ارجوكم لا تحاسبوا الحكومة المغربية عديمة السلطات بمعايير الحكومة الإسبانية او الانجليزية التي تتمتع لسلطات واسعة. لا تنتقموا من العدالة و التنمية لانها ليست العدو الحقيقي للمغاربة.

    0
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  • عبد القادر
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 23:53

    إلى مزبلة التاريخ أيها التماسيح والعفاريت. ولن تحلموا بأية انتخابات

    1
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