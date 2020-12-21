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تعليقات الزوار1
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15:31
"الأدوية الأوربية" توافق على استعمال لقاح "فايزر بيونتيك"
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15:17
اتحاد يهود المغرب ببلجيكا يؤكد التعبئة وراء الملك
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14:14
أخنوش يرأس اجتماع لجنة استراتيجية غابات المغرب
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14:11
السلالة الجديدة من كورونا تغلق حدود سلطنة عمان
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13:59
"أنتربول" يتوقع مساهمة لقاح الوباء في كثرة الجرائم
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13:06
عمالة كلميم تمدد العمل بإجراءات مكافحة كورونا
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12:12
"طيران الإمارات" يربط دبي والبيضاء برحلات يومية
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11:44
روسيا ترسل قوة عسكرية للقتال في إفريقيا الوسطى
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11:19
شركة "العال" الإسرائيلية تنقل وفدا رسميا للمغرب
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10:11
محاكاة واقعية تسبق بداية حملة التلقيح ضد كورونا
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09:19
إطلاق عريضة لزيادة خطوط حافلات "ألزا" بالبيضاء
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08:19
خرجات زيان تجلب وبالا سياسيا على "حزب السبع"
السلام عليكم،هذه فكرة جيدة ولكنها مزعجة لحركة المرور على الطرق