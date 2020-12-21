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‫تعليقات الزوار

1
  • عبد المجيد المانيا
    الإثنين 21 دجنبر 2020 - 15:23

    السلام عليكم،هذه فكرة جيدة ولكنها مزعجة لحركة المرور على الطرق

    -1
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