عصابة البوليساريو تهدد خبيرا إسبانيّا بالاغتيال

توصل بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، الخبير السياسي الإسباني، المعروف بمواقفه المدافعة عن مغربية الصحراء، تهديدات بالقتل عبر شبكات التواصل الاجتماعي أطلقها عنصران من البوليساريو، حيث قدم على إثر ذلك شكاية عبر محاميه إلى قاضي التحقيق بمحكمة مالقا.

وأعتبر محامي إغناسيو ألتاميرانو في شكايته أن ”هذه الوقائع هي في غاية الخطورة لأنها تشكل تهديدات حقيقية وبالغة الخطورة ضد موكلي ألتاميرانو المهدد بالقتل”، مشيرا إلى أن مواقف وتصريحات الخبير السياسي الإسباني بشأن قضية الصحراء المغربية هي من تقف وراء ردة فعل هذين العنصرين من البوليساري، مطالبا بمحاكمة هؤلاء الأفراد بتهمة التهديد بالقتل والتشهير.

وأكد إغناسيو ألتاميرانو في تصريح صحفي أنه ”في مواجهة الانتصارات الدبلوماسية التي حققها المغرب وبعد الأحداث الأخيرة التي عززت ودعمت موقف المملكة بخصوص أقاليمها الجنوبية بدأت البوليساريو تستخدم العنف والتهديد في محاولة عبثية ويائسة لترويع الأصوات التي تتحدث بصدق وتصدح بالحقيقة حول الوضع في الصحراء”، مشددا على ضرورة محاكمة مرتكبي هذه الأفعال وهذه التهديدات التي أطلقوها سواء في إسبانيا أو في أي مكان آخر .

وقال إغناسيو ألتاميرانو ”بصفتي مدافعا عن السلام العالمي أعربت عن موقفي من قضية الصحراء وقلتها مرارا وتكرارا إن البوليساريو هي ضالة ومنحرفة ولا تمثل الصحراويين ” مشيرا إلى أن ” هذه التصريحات تزعج البوليساريو ومن يدعمها خاصة في إسبانيا كما أنها تفضح وتعري أكاذيبهم”.