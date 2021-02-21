عصابة تنتحل صفة شرطيين لاقتراف أعمال إجرامية

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان على النيابة العامة المختصة، الأحد، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و36 سنة، من ذوي السوابق القضائية؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف وانتحال صفة ينظمها القانون.

وكانت مصالح الشرطة بولاية أمن تطوان فتحت بحثا قضائيا يوم الثلاثاء المنصرم، على خلفية شكاية تقدم بها شخص تعرضت سيارته للسرقة باستعمال العنف بعدما انتحل المشتبه فيهم صفة شرطيين، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المنجزة إلى تحديد مكان السيارة المسروقة وتوقيف المتورطين.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز مفاتيح السيارة المذكورة ومبلغ مالي وهاتفين محمولين محصلين من عمليات السرقة، قبل أن تظهر التحريات المتواصلة في هذه القضية أن المعنيين بالأمر يشتبه في ارتكابهم سرقات أخرى بكل من مارتيل وتطوان، وأن أحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني من طرف مصالح الشرطة بالفنيدق، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للموقوفين، قبل إحالتهم على أنظار القضاء.