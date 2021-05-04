عصبة فاس توقف اللاعب مجاهد مدى الحياة

قررت العصبة الجهوية فاس-مكناس لكرة القدم إيقاف اللاعب إدريس مجاهد عن ممارسة كرة القدم مدى الحياة، وذلك على خلفية اعتدائه على الحكم رضا بوعديلة خلال المقابلة التي جمعت بين فريقه رجاء زواغة ووفاق تاونات برسم الدورة الثانية من البطولة الجهوية للقسم الشرفي الممتاز.

وقالت العصبة في بلاغ لها في الموضوع، أصدرته الاثنين، إنها قررت العقوبة المذكورة في حق اللاعب إدريس مجاهد بعد الاطلاع على وثائق المباراة التي جمعت بين الفرقين المذكورين بملعب الرميلة بمدينة تاونات، والقيام بالتحريات اللازمة في الموضوع.

وأوضحت العصبة أنه تبين بناء على ذلك، أن اللاعب إدريس مجاهد، من فريق رجاء زواغة، قام بالاعتداء الجسدي المفضي إلى جروح في حق حكم المقابلة، مشيرة إلى أنه إلى جانب عقوبة الإيقاف مدى الحياة، أصدرت اللجنة الجهوية للتأديب والروح الرياضية في حق اللاعب المعني قرارا يقضي بتغريمه مبلغ 3 آلاف درهم يودع بالحساب البنكي للعصبة.

ودعت العصبة من خلال وثيقتها، وهي تعبر عن أسفها واستنكارها الشديد لهذ السلوك المعيب، جميع الأندية والممارسين إلى الالتزام بالميثاق الأخلاقي، مع تأكيد حرصها التام على التعامل بكل حزم وصرامة لمكافحة هذه الظاهرة المشينة، في إشارة منها إلى ظاهرة الاعتداء على الحكام.

وكان الحكم رضا بوعديلة قد نقل جراء تعرضه للاعتداء المذكور إلى المستشفى بعد إصابته على مستوى الرأس والأسنان، كما استقبل، في أعقاب ذلك، من طرف فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بمعية جمال الكعواشي، رئيس اللجنة المركزية للتحكيم.