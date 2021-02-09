"عطيني نعطيك" قبل المصادقة على تصفية المعاشات

"عطيني نعطيك" قبل المصادقة على تصفية المعاشات
صورة: منير امحيمدات
الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 23:20

لم تكن مصادقة مجلس المستشارين، الثلاثاء، على مقترحي قانون، يتعلق الأول بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب والثاني بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين، لتمر دون منطق “عطيني نعطيك”.

وعلمت هسبريس من مصدر مطلع من داخل مجلس النواب، أن ندوة الرؤساء في الغرفة الأولى اشترطت مصادقة مجلس المستشارين على معاشات النواب ليقوم مجلس الأخير بالمصادقة على استفادة أعضاء الغرفة الثانية من مليارات احتياطي المعاشات.

ورغم الرفض الشعبي لاقتسام معاشات المستشارين التي تتجاوز 13 مليار سنتيم، منها حوالي 4 مليارات مساهمة من الدولة، إلا أن منطق الغنيمة انتصر في النهاية.

إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب مجلس المستشارين مصادقة معاشات أعضاء مجلس المستشارين

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‫تعليقات الزوار

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  • متتبع
    الأربعاء 10 فبراير 2021 - 00:28

    قوم لايخافون الله ولايهمهم الشعب ولاتهمهم الدولة همهم الوحيد هو مص دماء المغاربة .. والله لا يحب الضالمين ….

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  • محمد
    الأربعاء 10 فبراير 2021 - 00:32

    كيقول المتل اللهم نص خسارة اولا خسارة كاملة هما دوك الفلوس غيدوهوم غيدوهم المهم تهنا من داك الريع ديال التقاعد والسؤال الي باقي او ديال الوزراء فين واصل الملف ديالهم ؟

    0
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