عظام قديمة بنهر متجمد تجذب غواصين في روسيا 

عظام قديمة بنهر متجمد تجذب غواصين في روسيا 
صورة: غوغل
الإثنين 11 يناير 2021 - 03:42

لازالت القطع الأثرية النادرة، من أسنان أسماك القرش القديمة وعظام وحيد القرن الصوفي والماموث وغيرها من الحيوانات المنقرضة، تجذب علماء الأحافير الروس في نهر “توبول” المغطى بالجليد.

ووفق ما جاء في صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، فإنه منذ عقدين من الزمن تقريبا، تعاون العلماء مع الغواصين للبحث عن العظام في ضواحي مدينة “كورغان”، إذ تتم عملية البحث على عمق ثلاثة أمتار تحت الماء، حيث تنخفض درجة حرارة إلى ناقص 25 درجة مئوية.

وأضاف العلماء أنه يتم، كل عام، اكتشاف عظام قديمة فريدة في النهر، وبقايا تنتمي إلى فترات جيولوجية مختلفة، تمتد من 66 مليونا إلى 11.7 ألف سنة.

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