عفو ملكي يشمل 756 شخصا في ذكرى 11 يناير

عفو ملكي يشمل 756 شخصا في ذكرى 11 يناير
صورة: أرشيف
الأحد 10 يناير 2021 - 20:39

أصدر الملك محمد السادس، بمناسبة ذكرى “تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال” لهذه السنة، أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 756 شخصا.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص :

“بمناسبة ذكرى 11 يناير المجيدة لهذه السنة 1442 هجرية 2021 ميلادية تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 756 شخصا وهم كالآتي :

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 493 سجينا وذلك على النحو التالي :

– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 17 نزيلا

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 475 نزيلا

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 01 نزيل واحد

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 263 شخصا موزعين كالتالي :

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 91 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 25 شخصا

– العفو من الغرامة لفائدة : 138 شخصا

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 09 أشخاص المجموع العام : 756

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام”.

الملك محمد السادس ذكرى 11 يناير عفو ملكي وزارة العدل

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‫تعليقات الزوار

5
  • مغربي حر
    الأحد 10 يناير 2021 - 20:45

    لا نتفق مع هذه السياسة مع كامل الإحترام للملك أغلب هؤلاء يخرجون ويقومون بجرائم أخرى ويعودون إلى السجن مرات عديدة يجب على كل محكوم أن يستنفذ حكمه وإلا لن يكون هناك بغينا عقوبات شديدة على كل من يعتدي على. المواطنين الأبرياء..

    2
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  • امازيغي
    الأحد 10 يناير 2021 - 20:46

    هنيئا للمستفيدين من العفو الملكي مع متنمياتنا بحظ مماثل لباقي السجناء في القادم من المناسبات. راجين من جلالة الملك إقرار يوم 13 يناير عيدا وطنيا و مناسبة يستعيد فيها بعض من السجناء حريتهم.

    -1
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  • احمد
    الأحد 10 يناير 2021 - 20:48

    حفظ الله صاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله

    0
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  • مواطن
    الأحد 10 يناير 2021 - 20:48

    نطالب ملك البلاد ألا يعفوا عن المسؤولين وشركة ليديك عن ما حدث في الدار البيضاء وبعض المدن جراء الفيضانات وان تتم المحاسبة.. فامطار الخير فضحت البنية التحتية للمغرب

    0
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  • رشيد
    الأحد 10 يناير 2021 - 20:50

    اتمنى الا يشمل العفو قطاع الطرق و الشمكارة و اصحاب السوابق المتكررة الله يعفو عليهم جميعا و يردهم الى الطريق

    1
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