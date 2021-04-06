عفيفي: ظهور سلالة مغربية "غير صحيح" .. وعدوى كورونا المتحور تتصاعد

على عكس ما صرح به البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، عضو اللجنة العلمية، حول ظهور سلاسة “جينومية” مغربية مائة بالمائة بمدينة ورزازات، قال مولاي سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية عضو اللجنة العلمية، إن “السلالة المكتشفة ليست محلية وإنما تدخل ضمن نطاق الطفرة البريطانية المكتشفة في المغرب”.

وكان الإبراهيمي قد أكد ظهور سلالة جينومية مغربية مائة بالمائة بمدينة ورزازات، مضيفا أن “العمل البحثي للجنة أثبت وجود 28 سلالة جديدة بالمغرب، وعلى الخصوص السلالة النيجيرية الحاملة للطفرة 484، مع عدم ظهور أي سلالة جنوب إفريقية بالمغرب إلى حد الساعة”.

وقال عفيفي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنه “إلى حدود الساعة، لا وجود لأي سلالة محلية مغربية”، مشيرا إلى أن “بلاغ وزارة الصحة حول تداول المتغير البريطاني وانتشاره في 7 جهات بالمغرب صحيح”، موردا: “يجب على الأطباء والمتخصصين أن يكونوا حريصين في تصريحاتهم التي يدلون بها في ما يخص هذا الموضوع، والتأكد من المعطيات”، في إشارة إلى حديث الابراهيمي عن السلالة المغربية.

وأضاف عفيفي أن “ائتلاف المختبرات يقدم تقارير يومية لوزير الصحة حول تطور السلالات في المغرب، وهي الجهة الوحيدة المخول لها تقديم المعطيات الصحيحة”، مشيرا إلى أن “ما يجب التركيز عليه في ما يخص دراسة تطور طفرات الفيروس هو معرفة شراسة السلالات المتحورة ومدى انتشارها وما إن كانت لها آثار سلبية”.

وأبرز عفيفي أن “العدوى بالفيروس المتحور تتصاعد في المغرب في ظل انتشاره في 7 جهات بالمملكة”، داعيا المغاربة إلى “احترام الإجراءات الصحية في مواجهة حركية المتغير البريطاني بالمغرب، وذلك من أجل الحد من انتشار الفيروس في المجتمع”.

وأعادت السلطات العمومية فرض الإغلاق التام في مدينة الداخلة، مع منع كل التجمعات، وإلزامية ارتداء الكمامات، ومنع التنقل من وإلى المدينة؛ بينما وضعت الحالات المكتشفة السلطات في استنفار للتطبيق الصارم لإجراءات الإغلاق.

“هذا التسلسل الجينومي الكامل”، وفق بلاغ للوزارة، أتاح تأكيد وجود طفرات بصمات للمتغير البريطاني، “وحتى الآن، تم تحديد 89 سلالة (B1.1.7) للمتغير البريطاني، فيما لم يتم تأكيد أي متغير آخر ذي أهمية (VoC) بالمغرب”.

وخلال شهر دجنبر 2020، “ظهر متغير جديد من هذا الفيروس (المعروف باسم السلالة 1.7. 1B) في المملكة المتحدة، مع عدد كبير من الطفرات، ليتم اكتشافه بعد ذلك في 130 دولة، بما في ذلك المغرب. كما أن قابليته للانتقال أعلى بنسبة 30 إلى 70٪ من سلالات فيروس كورونا المستجد المنتشرة سابقا في العالم”، يورد المصدر ذاته.