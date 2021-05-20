عقدة 17 سنة تطارد مولودية وجدة أمام الرجاء

عقدة 17 سنة تطارد مولودية وجدة أمام الرجاء
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الخميس 20 ماي 2021 - 09:11

يستضيف فريق مولودية وجدة، اليوم الخميس، الرجاء الرياضي، لحساب مباريات الجولة الـ18 من البطولة الوطنية الاحترافية.

ويدخل “سندباد الشرق” مواجهة اليوم وعينه على تحقيق أول فوز على “النسور”، الغائب عنه لقرابة 17 سنة.

ويعود آخر انتصار للمولودية على الرجاء إلى شتنبر 2004 بنتيجة (3-1)، في الأسبوع الثاني من بطولة موسم 2004/2005.

وتقابل الفريقان بعدها في 16 مباراة، نصفها انتهى بفوز “الخضر”، وخلص النصف الآخر إلى اقتسام النقاط.

وجاءت انتصارات الرجاء بـ (1-0) في مناسبتين، و(2-1) و(3-2)، ثم (3-0) في مباراتين، و(4-0)، و(5-1).

أما التعادلات، فكانت سلبية في مواجهتين، وبـ (1-1) في خمس مواجهات، ثم (2-2) في لقاء واحد.

يشار إلى أن الرجاء يحل وصيفا في ترتيب البطولة بمجموع 30 نقطة، متقدما بـ6 نقاط على مولودية وجدة، سادس الترتيب.

البطولة الوطنية الرجاء الرياضي كرة القدم مولودية وجدة

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