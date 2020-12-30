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تعليقات الزوار1
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21:20
إلغاء ملصقات ثمن الأدوية من ملفات التعويض والفوترة
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20:53
منظمات تونسية تدعو إلى إطلاق سراح منجب
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20:19
مراكش تفوض تدبير جمع النفايات لشركة "أرما"
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19:24
سقوط من ورش بناء ينهي حياة أربعيني بتزنيت
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18:25
تدخل أمني يفرق وقفة لأساتذة "التعاقد" بالناظور
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17:58
الوزارة تلغي الامتحان الموحد المحلي للابتدائي والإعدادي
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17:19
فيروس "كورونا" ينهي حياة عامل إقليم طانطان
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16:52
طيران الإمارات تكشف النقاب عن "السياحة الممتازة"
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16:20
مركز يطالب بضمان مشاركة انتخابية برلمانية قوية
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15:13
قيمة تسوية الأملاك بالخارج تفوق 3 ملايير درهم
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14:54
مسؤول عبري يكشف مقر مكتب الاتصال المغربي
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14:16
وزارة الصحة تحذر من التراخي أمام انتشار الوباء
نفس الشركة السابقة فقط غيرت الإسم للإشارة هي شركة ممتازة و تقوم بعملها أحسن قيام