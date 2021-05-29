عقوبة تهدد تاعرابت بسبب أحداث كأس البرتغال

تتدارس لجنة الانضباط التابعة للاتحاد البرتغالي لكرة القدم الملف المطروح على طاولتها بخصوص الأحداث التي عرفتها الدقائق الأخيرة من مباراة نهائي كأس البرتغال، والتي خسرها بنيفكا أمام سبورتينغ براغا بهدفين لصفر، الأحد الماضي.

وأشارت تقارير إعلامية برتغالية إلى أن العقوبة تهدد كلا من الدولي المغربي عادل تاعرابت، متوسط ميدان بنفيكا، ولوكاس بيازون، لاعب فريق سبورتينغ براغا، وإدوارد، مدرب حراس مرمى هذا الأخير، بسبب الأحداث المذكورة.

وكان هذا الثلاثي قد تحصل على البطاقة الحمراء خلال الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، حيث أقدم تاعرابت على دفع لوكاس بيازون الذي استفزه برمي الكرة بعيدا عندما كانت خارج الخط، ليقوم بيازون بردة فعل غير رياضية، قبل أن يقوم مدرب حراس مرمى براغا بدفع لاعب “الأسود” بدوره، لتتوتر أعصاب تاعرابت أكثر؛ وهو ما اضطر الحكم إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجوه المعنيين.

وحسب التقارير نفسها، فإن بيازون هو المهدد بالعقوبة الأشد، بالإضافة إلى مدرب حراس المرمى؛ في حين رجحت التقارير ذاتها أن تطال تاعرابت عقوبة أقل.

وتلقى تاعرابت الدعوة من الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، للدخول في المعسكر التحضيري المقبل، تأهبا للمباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام كل من منتخبي غانا في الثامن من يونيو المقبل، وبوركينافاسو يوم الـ12 من الشهر ذاته في إطار استعدادات “أسود الأطلس” للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

يشار إلى أن فريق سبورتينغ براغا قد توج بطلا لكأس البرتغال، بتغلبه على بنفيكا بهدفين لصفر، خلال المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مدينة كويمبرا.