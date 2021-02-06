علاج اكتئاب ما بعد الولادة

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تعليقات الزوار1
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الله اسمح لينا من الوالدين والزوجات ديالنا وشكرا لكل ام وزوجة سهرت ليالي وصبرت لكل انواع الالام من الدورة الشهرية الى الحمل الى الولادة الى التربية نشالله سيعوض لكن هذا التعب والجهد بالجنة الفردوس واتمنى من كل رجل مغربي ان يقبل رأس والدته ويقول لها احبك ويحضن زوجته ويقبلها ويقول لها شكرا لك وشكرا لله الذي انعمني بك اهتموا بزوجاتكم فهن لا يكرمهم الا كريم ولا يهينهم الا ليئم كما قال رسول الاسلام