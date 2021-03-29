علاقات المغرب ونيجيريا تتجاوز تشويش "محور الشر" بريتوريا والجزائر

رغم الضغوطات التي مارسها “اللوبي النيجيري” الذي يعمل لصالح الجزائر والبوليساريو، فقد نجح الرئيس جمهورية نيجيريا محمد بهاري في تقوية العلاقات الاقتصادية مع المغرب في وقت كانت أبوجا تحسبُ سابقاً على “محور الشر بريتوريا والجزائر”.
وقبل أيام، أعلن محمد بهاري، في سلسلة تدوينات، أن بلاده وقعت مع المغرب اتفاقية لتطوير منصة للمواد الكيماوية الأساسية بقيمة 1.3 مليار دولار، أي أكثر من 11 مليار درهم، وهو مشروع كبير يضاف إلى عدة مشاريع مشتركة بين البلدين وأبرزها مشروع خط الغاز نيجيريا-المغرب وهو أكبر برنامج استثماري على المستوى القاري.
ولعب المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) دوراً أساسياً في تطوير الفلاحة النيجيرية خلال السنوات الماضية من خلال تقاسم تجربته الرائدة في مجال المنتجات الكيماوية والأسمدة مع عدة دول إفريقية، وهو التعاون الذي يهدف إلى تحسين الأمن الغذائي في القارة.
وقال الرئيس بوهاري: “نحن على الطريق الصحيح لنصبح قوة إقليمية ودولية للأسمدة”، مضيفا: “أغتنم هذه الفرصة لأشكر، نيابة عن النيجريين، أخي وصديقي جلالة ملك المغرب على وقوفه معنا في المرحلة الصعبة والمثيرة”.
كما ذكر رئيس نيجيريا، أن “هذه الشراكة التي تربط البلدين هي ذات منفعة متبادلة، وهي مثال حقيقي على كيفية عمل التجارة والشراكة بين البلدان الإفريقية”.
ورغم أن علاقاتها مع الجزائر كانت أقوى من العلاقات مع المغرب إلى وقت قريب، إلا أن الرباط لم تبخل على أبوجا تجربتها في مجال تطوير الفلاحة وأيضا على مستوى محاربة التطرف الديني والإرهاب خصوصا أن نيجيريا تواجه منذ سنوات جماعة “بوكو حرام” الإرهابية. كما حاول الوضع الداخلي المتأزم وعدم الاستقرار السياسي في الجارة الشرقية دون تطور العلاقات الجزائرية النيجيرية.
ويتشبث الرئيس النيجيري بالشراكة الاستراتيجية مع المملكة المغربية ومن ضمن ذلك مشروع أنبوب الغاز الذي تحاول الجزائر عرقلته بالنظر إلى آثاره الاقتصادية الإيجابية على عشرات البلدان الإفريقية التي سيمر عبرها هذا الأنبوب.
ويرى الأستاذ الباحث في مركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات، الموساوي العجلاوي، أن العلاقات بين المغرب ونيجيريا شهدت تحولا نوعيا منذ عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن الشراكة بين البلدين مبنية على ما هو استراتيجي تتجاوز العشر سنوات فما فوق.
وأوضح العجلاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن استراتيجية المغرب الاقتصادية تركز على مجالات إنتاج الأسمدة والفوسفات والغاز في نيجيريا، مشيرا إلى أن هذه الشراكة الناجحة توجد أيضا مع دولة الغابون، في إطار سياسة المغرب تجاه القارة الإفريقية.
وأوضح العجلاوي أن الرئيس بوهاري كان حريصا خلال خرجته الأخيرة على تأكيده أهمية العلاقات مع المغرب، وهي رسالة سياسية إلى أطراف أخرى تحاول التشويش على علاقات الرباط وأبوجا. وزاد الباحث ذاته أن تجديد الرئيس النيجيري تأكيده على التعاون مع المغرب يعني أن مشروع أنبوب الغاز ما زال قائماً بين البلدين رغم التشويش الذي تعرض له.
وأورد الأستاذ الباحث في مركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات، أن العلاقات بين المغرب ونيجيريا تغيرت إلى الأحسن رغم وجود لوبيات سياسية نيجيرية ضاغطة تعمل لحساب الجزائر، مشيرا إلى أن الرباط تنتظر موقفا سياسيا من نيجيريا بخصوص اعترافها بالبوليساريو لكن رئيسها يواجه ضغوطات داخلية من نقابات ولوبيات تعمل لصالح أعداء الوحدة الترابية.
ومن بين اللوبيات الضاغطة في نيجيريا “جمعية سفراء نيجيريا المتقاعدين” وهي الجهة السياسية التي وقفت بشدة ضد انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، وحاولت أيضا عرقلة مشروع أنبوب الغاز مع المغرب وإحياء اتفاقية قديمة شبيهة لهذا المشروع مع الجزائر تعود لسنة 2002.
وبدأ التقارب السياسي يتعزز بين المغرب ونيجيريا داخل هياكل الإتحاد الإفريقي، حيث أجرى الأسبوع الماضي سفير المغرب الدائم لدى الاتحاد الإفريقي محمد عروشي، بأديس أبابا، محادثات مع المفوض الجديد للاتحاد الإفريقي للسلم والأمن والشؤون السياسية السفير بانكول أديوي، وهو دبلوماسي نيجيري عوض الجزائري إسماعيل شركي.
وتبادل السفير عروشي وبانكول وجهات ِ النظر بشأن العمل ِ الإفريقي المشترك وفق رؤية ِالمغرب الثابتةِ حول السِلم والأمن والشؤون السياسية في القارة الافريقية التي ترتكز على مبادئ ِالوحدة والتضامن وعدم ِالتدخل في الشؤون الداخلية للدول.
لم يبقى هناك دور لعصابة المرادية سوى حمل حقائبهم وترك الجزاءىر للشرفاء قبل فوات الاوان…. الدق تم ✅
« ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتكم خيرا »
ماذا استفادت نيجيريا من النظام العسكر الجزائري الفاشل ؟ لا شي يذكر
تشبت النظام الجزائري المتعفن بأساليبه القديمة والبالية هو من سيعجل برحيله.
نعم المغرب يلعبها صح الصح وهدا يسبب لاعداء وحدة المغرب الترابية السعار والنباح بشكل هستيري خصوصا في وسائل اعلامهم الرخيصة
جمهورية بوكوكلام الشرقية تعيش آخر ايامها فرق كبير بين من يشتغل في صمت و الكلاب المسعورة. حفظ الله المملكة المغربية الشريفة
ستبقى الجزائر وحدها في المحور الشر، بسبب تعنتها على الإمبراطورية المغربية العظمى، الجزائر أصبحت تلهت مثل الكلبة ولا أحد ينظر إليها ، فنيجيريا والمغرب سيقيمان أكبر وأضخم مشروع في إفريقيا خط الغاز النيجيري المغربي الأوروبي عبر الكركرات المسترجعة المغربية
اقسم بالله لو تحقق مشروع ربط غاز نيجيري المغربي سوف اخرج للشارع عاريا . نيجيريا تعرف أنه من المستحيل امنيا واقتصاديا ان يمر هذا أنبوب بعشر بلدان إفريقية من اجل ربطه بدوله واحده اروبيا وهي إسبانيا هذه الاخيرة لن تغامر باستراد غاز نيجيري الذي من ممكن ان يتوقف امداد في أي لحظه بسبب تفجير مثلا وحتى هذه بلدان الافريقية أصلا احتياحاتها من غاز جد ضعيفه بما فيها المغرب الذي معظم استعمالاته بالقارورة غاز و ربط غاز مدينة حد ضعيف . نيجيريا تلعب ورقه ظغط على جزاير بالمغرب . الجزائر ليست مهتمه بالانبوب حاليا لان احتياط غاز جزائري مازال يكفي لعشر سنوات تصدير ، حتى ذلك الحين نيجيريا سوف تنتظر .
أصبحت الجزائر في عزلة تامة بسبب طمعها في ممر المحيط الأطلسي ، أصبحت الجزائر وحيدة تغرد خارج السراب ، دولة منبوذة في العالم ليس لها رئيس شرعي يحكمها،
اليوم أصبحت أو من أكثر بالمقولة ” إتقي شر من أحسنت إليهم” الجزائر و بريتوريا كان المغرب سندا و معينا لهما في الأيام العصيبة “الاستقلال بالنسبة للجزائر و الابارتايد بالنسبة لبريتوريا، وهاهم يردون الجميل… الله ياخد فيكم الحق يا جاحدين و سيبقى المغرب شامخا و قويا بإذن الله.
ماذا ينتظر الجنرالات القابعين فوق صدور الشعب الجزايري ؟ هل ما زلتم تحلمون مثل بوخروبة الاب الروحي للشر الجزائري .. و الله نشفق عليكم يا حماة التفرقة بل نشد على ايدي الحراك الذي سيزيلكم حتما و يرمونكم الى مزبلة التاريخ..كل الحب و التقدير للشعب القبايلي الشقيق
هاد البروبكندا كاملة لي عمرتو بها صفحات الإعلام و التواصل الاجتماعي أن المغرب انتصر في الصفقات الاقتصادية. حنا المواطنين المغاربة بغينا نشوفو الاقتصاد المغربي واش طلع. واش حاربتو البطالة. واش مبقاوش السعاية في طريق. واش كلشي مشا العمل. واش كل القطاعات الحيوية في البلاد لا تعاني. واش بديتو في الصناعات التحويلية الثقيلة و المواطن قدر يعيش في بلادو. في الجزاءر العسكرية نظامهم يكذب على أن المغرب عدو و نتوما كتكذبو أن المغرب أصبح قوة اقتصادية في أفريقيا. راه مشفنا والو. حنا عارفين النظام الجزاءري نظام مجرم. ولكن نتوما خدموا البلاد و براكا من الصدقات ديال أوربا لي كتاخدوها في جيوبكم. آخر صدقة من اتحاد اوربي درتوها في جيوبكم وبعتوا المهاجرين المغاربة. حتى جراو عليهم من مساكنهم. نتوما هما إسرائيل ديال بصح. كضربو من التحت. الله يحفظنا منكم. على كل مهاجر مغربي يشد رزقو في البلاد فين عيش. علاش يجي يشري في المغرب و في الاخر يخلص جوج ضربات. اللهم أن هاد لمنكر
العصابة الحاكمة في الجزائر لا تحسن إلا الثرثرة وإقامة مشاريع وهمية أما عوائد البترول والغاز فيصرف أكثرها في صفقات شراء أسلحة الدمار والتي يتم النفخ فيها حتى يستفيد منها العسكر في إيداعها بحساباتهم في الخارج.. كما أن جارة الشرع وضعها السياسي غير مستقر ولا يمكن لأي دولة أن تغامر في عقد شراكات استراتيجية معها والكل ينتظر رحيل هذه العصابة الجاثمة على صدر إخواننا الجزائريين
الخطأ الفادح الذي ارتكب في عهد المرحوم الحسن الثاني هو ترك المقعد الفارغ (الطبيعة لا تقبل الفراغ ) الشيء الذي ساعد العدو على فرض هيمنته في شراء الذمم ،ثم لا ننسى أن الكثير من الأفارقة هم منافقون .
الناس جيرانهم هولندا و بلجيكا ألمانيا و مكينش المشاكيل و حنا مع هد ال way way صدعونا
بسم الله الرحمان الرحيم. سلاطين وملوك المغرب حلقة متصلة ومستمرة في تاريخ المغرب الضارب في القدم و لم يشك أحد في ولائهم لهذا الوطن على إختلاف الأسر الحاكمة التي تعاقبت على الحكم، كلهم أفنوا حياتهم خدمة للشعب المغربي، هم أصحاب علم وثقافة، شجاعة ودهاء، عطف وكرم، أما التاريخ الذي ذكرته فلا يوجد إلا في كتب أشباه المثقفين العسكريين، شكرا ملوك المغرب، وشكرا للملوك العلويين ويشهد الله أنني أحبهم وأقدر مجهوداتهم والتي غالبا تكون محاطة بالسرية حتى لا يطلع عليها أمثالك من قراصنة التاريخ. ويكفينا فخرا أننا لم ندفع الجزية لأحد.
حفظ الله جميع المغاربة ملكا و شعبا
الامم المتحدة بعد الكاف…
على المغرب السعي الى ادخال تغيير القانون الاساسي للإتحاد الافريقي ليتلاءم مع مباديء الامم المتحدة.
وهذا يعني ان لا تمنح عضوية الإتحاد إلا للدول العضوة في الامم المتحدة.
بكل بساطة.
كبار المثقفين الجزائريين اصبحوا يجاهرون بكون النغرب على حق و بكون الجزائر لم تربح من عدائها للمغرب الا خسارة مليارات ممليرة من الدولارات و العار.
سيأتي يوم قريب جدا..ستعزل الجزائر عن باقي افريقيا و العالم بسبب عناد طغمة من الجنرالات الحاقدة و الفاسدة التي استولت على النظام في الجزائر و قادت البلاد الى الهاوية.
مؤسف ان يدفع الشعب الجزائري ثمن سعي مجموعة من الجنرالات الحقودة الى الانتقام من المغرب بسبب حرب الرمال….
جنرالات فضلوا الهروب من ارض المعركة تاركين جنود جزائريين للأسر وبعدها استقروا في العاصمة و بدأوا انتقامهم الفارغ الذي لم يحقق سوى جعل الجزائر دولة فاشلة و منعزلة و متخلفة و غارقة في الفساد…اغتنوا هم و عائلاتهم و افقروا الشعب الجزائري.
يظنون ان الرشاوى تصنع حلفاء دائمين…والحقيقة انه بعد ثورة الهيدروجين الاخضر القادمة لن يبقى لدى الجزائر ما تعطيه و سيتخلى عنها الجميع.
طبختونا بهاد الأنبوب 6 سنين هادي، و جبتونا الردان كل نهار الجزاءر الجزاءر ، خدمو يلا غادي تخدمو ولا هنيونا. المغرب هو اللي عازل راسو و المغاربة غالطين، و هاد البروبغندا اللي طالقينها هي اللي غادي تخرج علينا.
تمتين العلاقات مع نيجيريا في افريقيا يشبه التحكم في وسط الميدان بالنسبة لكرة القدم،ينبغي استمرار تطوير العلاقات لتتوج بفتح قنصلية نيجيرية بالأقاليم الجنوبية وآنذاك تكون نيجيريا قد برهنت على أنها مع المغرب.
جمعية أو عصابة كتحكَّم فسياسة دولة!!! عولنا بكري على “بوهاري” يعترف بالصحرا المغربية …خاصنا عصابة قوية بحال ديال الطاليان أو المكسيك اما المشاريع الاقتصاية والدبلوماسية والتحزار والمزاوكَة والعار ما واكلينش مع نيجيريا… اليوم ولاّ غذّا يكَوليك: هز قلوعك من عندا !! الجزائر هي حبيبتنا
هل يعلم الشعب الجزاءري ان البوليزاريو هم من يحكمون الجزاءر؟ هل يعلم هاذا الاخير ان ثرواته توجد في حسابات خارجية في اسم مرتزقة البوزبال وفيلات ضخمة كي لا يقعون في فخ ما وقع فيه صدام والقذافي واختفت ملايينهم عند تنحيهم.
هل يعدم الشعب الجزاءري ان العالم يعرف من هم البوليزاريو ولن يعرفو من هي دولة دولة الجزاءر لان المافية العسكرية تخدم البوليزاريو المرتزقة مند اكثر من خمس واربعين سنة تدور بحقيبتها وسطها ملايير شعب خزينة الشعب الجزاءري؟ هل يعرف الشعب الجزاءري ان كبرنات فرنسا يخدمون البوزبال اكثر من مصلحة الشعب الجزاءري؟ الجزاءر من الاحسن ان تغير اسم بلدها بالبوليزاريو كي تغسل دم وجهها لان البوزبال داخل الجزاءر وسوف تبقى فيها لان اغلبيتهم مرتزقة الساحل وقليلين من صحراويين مغاربة .
البوليزاريو لها اسرار الجينيرالات إن تعرفتم عليها سوف تسيرون بالحراك الى صحراء تندوف لطرد المرتزقة الذين شربو دمكم وخيراتكم والمضحك هو يطلبون من الحراك الدعم. الكبرانات ضحكو عليكم اكثر من ستين سنة والبوزبال سوف يجبركم من جنسيتكم.