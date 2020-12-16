علاقة "الإسلاميين" بفلسطين .. مبادئ سياسية أم "خطاب كراهية"؟‬

منذ إعلان عودة العلاقات ما بين تل أبيب والرّباط، تُحاول تنظيمات إسلامية في تعاطيها مع هذا المستجدّ أن تمسك العصا من الوسط، فهي تارةً ترحّبُ بهذه العودة التي كانت تعتبر مستحيلة في بياناتها السّابقة، وتارةً أخرى تقف عند “مشروعية” استمرار الدّفاع عن القضيّة الفلسطينية، ورفضِ “التّطبيع مع الاحتلال”.

ويتبنّى الإسلاميون المغاربة، سواءٌ المتموقعون داخل النّسق الرّسمي أو خارجه، القضيّة الفلسطينية بشكل لافتٍ. وعلى امتدادِ سنوات، ظلّت أدبيات هذه التّنظيمات تتغنّى بتحرير القدس وتدعو السّلطة المغربية إلى لعب دور المؤثِّر للضّغط على الدّول العربية للتّحرك من أجل نصرةِ الشعب الفلسطيني.

ومع عودة موضوع “التّطبيع” إلى السّاحة الإعلامية العربية والدّولية، ظلّت التّنظيمات الإسلامية المغربية، سواء المعتدلة أو المتطرّفة، تدعو السّلطات الرّسمية إلى عدمِ الانجرار وراء هذه الدّعوات، والاستمرار في التّموقع ضمن جبهة “الممانعة”، وهو ما جرّ عليها انتقادات بشأن المتاجرة بالقضية الفلسطينية واستمرار نفس الخطاب العدائي الاندفاعي.

ويدافع القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي، عن فكرة تبني الإسلاميين القضية الفلسطينية في نضالاتهم، وقال “لن نغير موقفنا من القضية الفلسطينية لأنه جزء من موقف الأمة المغربية”، موردا “نحن نصطف إلى جانب المشروعية والتاريخ ولن نغير موقفنا من حق الشعب الفلسطيني في الأرض والحرية”.

وأضاف القيادي الإسلامي أن “حزب العدالة والتنمية سيواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية، وسوف لن نغير موقفنا من الاحتلال”، مبرزاً أنه “لا بديل ولا تغيير ولا تصريف ولا مقايضة لحق الشعب الفلسطيني في امتلاك أرضه وحريته”.

من جهته قال المحلّل المتخصّص في الحركات الإسلامية سعيد لكحل إنّ “خطاب الإسلاميين في موضوع القضية الفلسطينية والموقف من إسرائيل يتميّز بالجمود والتّحجر والعداء والكراهية، بحيث لم يغيروا خطابهم منذ أن صاغه مؤسّسو جماعة الإخوان المسلمين رغم التغيرات السياسية التي تعرفها القضية الفلسطينية”.

واعتبر الدّكتور المتتبّع لحركات الإسلام السّياسي أنّ “هذه التّنظيمات لم تغيّر موقفها من القضيّة الفلسطينية رغم التّغيرات الكبيرة التي شهدتها، خصوصا بعد اتفاق أوسلو واعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية، وكذا تعديل هذه الأخيرة لقانونها الأساسي وإدراج الاعتراف بإسرائيل وقيام دولتين على أرض فلسطين”.

وأقرّ لكحل في تصريح لهسبريس بأنّ “خطاب الإسلاميين لن يتغيّر من القضية، ليس لأنهم يسعون إلى حلها أو المساعدة على ذلك، بل يصرون على الإبقاء عليها كأصل تجاري يتاجرون بها لما تحققه لهم من مكاسب سياسية (مكسب الانتخابات وتعاطف الشعوب) ومادية (جمع التبرعات التي مكنتهم من مراكمة أموال وثروات)”.

وقال المحلّل ذاته إنّ الإسلاميين “لا تهمهم مسألة حل القضية الفلسطينية، لأنها ستكون خسارة لهم ونضوبا لمواردهم المالية المتأتّية من التبرعات الشعبية والرسمية”، وتابع: “لهذا نجدهم يبثون الكراهية والعداء في خطابهم ضد اليهود، مستثمرين كل التراث الفقهي لشرعنة خطاب العداء والتحريض رغم اختلاف السياقات التاريخية”.

وأورد المتحدث ذاته أنّ “الإسلاميين لا يأخذون الواقع السياسي والدولي بالاعتبار، حيث صارت إسرائيل دولة معترفا بها وعضوا في الأمم المتحدة، ولا يمكن شطبها من الخريطة أو رمي اليهود في البحر، كما كان يردد جمال عبد الناصر وكل القوميين العرب”.

والخطير في الخطاب الإسلاموي، يقول لكحل، “أنهم (يقصد الإسلاميين) لا يهاجمون تركيا أردوغان التي تقيم كل أنواع العلاقات مع إسرائيل، ولا ينددون بها، بل يعتبرون أردوغان بمثابة خليفة للمسلمين، بينما ينددون ويدينون باقي الدول العربية التي تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل”.

ولفت الجامعي ذاته الانتباه إلى البعد التّجاري للقضية الفلسطينية في الخطاب الإسلاموي، موردا: “إن تمت إزالة القضية أو حلها لن يبقى للإسلاميين ما يتاجرون به، خصوصا بعد أن تأكدت الشعوب العربية من فشلهم في إدارة الشأن العام في عدد من الدول، ومن ضمنها المغرب”.