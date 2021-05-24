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تعليقات الزوار5
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والله كاريكاتور اعطى الجواب عن كل الاسئلة ههههههههه
فعلا علاقة غير شرعية وزنا بين الجيران الأعداء الذين لم يستسيغوا مسار المغرب التصاعدي، و وحدته الترابية، فليعلموا أن المغرب سيخلد في صحرائه إلى يوم الدين ولن يزيدهم هذا العداء إلا افلاسا وراء إفلاس.
اسبانيا استوردت الغباء من الجزاءر.
مهزلة بطوشية.
الله يلعن لي ما يحشم يا اعداء المغرب….
إﻧﺘﻬﺖ ﻗﺼﺔ ﻓﺮﻋﻮﻥ .. ﺑﺎﻟﻤﺎﺀ
ﺇﻧﺘﻬﺖ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﻨﻤﺮﻭﺩ .. ﺑﺒﻌﻮﺿﺔ
إﻧﺘﻬﺖ ﻗﺼﺔ ﻗﺎﺭﻭﻥ .. ﺑﺨﺴﻒ
إﻧﺘﻬﺖ ﻗﺼﺔ أﺑﺮﻫﺔ .. ﺑﺤﺠﺎﺭﺓ
ينهي الله ﻗﺼﺺ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﺑﺄﺑﺴﻂ ﺍلأﺷﻴﺎﺀ ..
ﻓﻼ ﺗﺸﻐﻞ ﺑﺎﻟﻚ ﻛﻴﻒ سينتهي ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻷﻧﻪ ﺯﺍﺋﻞ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ بقوله تعالى “ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يوخرهم ليوم تشخص فيه الابصار”
صدق الله العلي العظيم.