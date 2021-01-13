علامة جديدة لاتصالات المغرب بدول جنوب الصحراء

أعلنت مجموعة “اتصالات المغرب”، فاعل الاتصالات الرائد، إطلاق علامة تجارية جديدة تحت اسم “Moov Africa”، أصبحت جميع فروع المجموعة في القارة الإفريقية مجتمعة تحتها.

وسيشمل هذا التغيير فروع مجموعة “اتصالات المغرب” في كل من البنين، بوركينافاسو، كوت ديفوار، الغابون، مالي، موريتانيا، النيجر، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد وتوغو، حيث تواكب حوالي 70 مليون زبون للهواتف النقالة والثابتة والأنترنت.

وأوردت المجموعة، في بلاغ صحافي، أنها “تبدأ اليوم فصلاً جديداً في هذه الملحمة المشتركة بهوية جديدة من خلال علامة تجارية تجمع بين الفروع الإفريقية العشرة تحت هوية واحدة مشتركة، قوية بفضل حضورها الجغرافي الكبير وتأثير التكامل فيما بين الفروع مما من شأنه المساهمة في زيادة الإشعاع التجاري للعلامة في كل بلد تتواجد به”.

وتسعى المجموعة أن “تبين العلامة الجديدة Moov Africa للعالم البُعد الإفريقي لها كعلامة تجارية قارية ومثال ناجح للتعاون بين بلدان الجنوب”.

وأوضحت “اتصالات المغرب” أن الهوية الجديدة تجسد رؤيتها: “إفريقيا في تطور”، التي تكمن في مبدأ مشاركة خبرات المجموعة وقدرتها على الإبداع مع باقي البلدان حيث تتواجد الفروع.

وذكر البلاغ الصحافي أن “الشعار الجديد يبين قوة مجموعة اتصالات المغرب والتزامها بوضع خبراتها في خدمة كل من الشركات التابعة لها، كما تتبنى العلامة التجارية الجديدة Moov Africa توقيع الفاعل الشامل “عالم جديد يناديكم”، الذي يَعد بعالم من الإبداع لا محدود ومتجدد باستمرار.

ولتأكيد هوية العلامة التجارية الجديدة وجعلها معروفة لأكبر عدد ممكن من الناس، قالت مجموعة “اتصالات المغرب” إن “الأسطورة الرياضية تيدي رينر، الذي يستعد للمنافسة على ميداليته الأولمبية الرابعة، لم يتوان في تقديم صوته وصورته خدمة للتسويق للمجموعة وارتداء ألوانها التي كان سفيراً لها منذ سنة 2017 بصوت عال وواضح”.

وتمثل الهوية التجارية الجديدة، وفق بلاغ اتصالات المغرب، خطوة إضافية في تطورها الدولي في الأسواق ذات الإمكانات العالية، كما ستعزز مكانتها الاستراتيجية كفاعل رئيسي في مجال الاتصالات في إفريقيا.

ويعود اختيار اسم العلامة التجارية الجديد لجميع الفروع الإفريقية إلى العلامة التجارية “MOOV” المتواجدة في 50 في المائة من البلدان التي تعمل بها مجموعة اتصالات المغرب، والتي توضح الصورة القوية للتطور والتجديد والحياة.

ويرمز القوس المتواجد في العلامة التجارية الجديدة إلى الدينامية التي تعتبرها “اتصالات المغرب” إحدى القيم التأسيسية التي تقوم عليها ثقافتها المشتركة في جميع البلدان التي تتواجد بها، ويعزز اسم MOOV زخم الدينامية والحركية والتطور، أما الألوان المستعملة، فيرمز الأزرق لعالم التكنولوجيا والإبداع، والبرتقالي للطاقة والدينامية، ويمثل الشمس والدفء والحيوية والكرم الأفريقي.

أما على مستوى شعار “عالم جديد يناديكم”، فتقول “اتصالات المغرب” إنه يشمل ما تعد به، موردة أنه “شعار تاريخي يتمتع بالخبرة والاتساق من خلال الإنجازات والإبداعات الكبرى التي حققها الفاعل لأزيد من 20 سنة”.

وأكدت المجموعة أن شعار “عالم جديد يناديكم” يظل مناسباً للوقت الحاضر ويتجدد باستمرار، بحيث تأتي كلمة “يناديكم” بالمعنى الأساسي والعالمي للاتصال؛ من حيث خلق رابط، ذلك الرابط مع “العالم الجديد”، أي المستقبل في كل ما يأتي به من أشياء جديدة وفوائد تكنولوجية ومجتمعية.