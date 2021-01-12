علماء الفلك يشاهدون "موت" مجرة

يشاهد علماء الفلك مجرة تبعد 9 مليارات سنة ضوئية وهي تموت، فيما يمكن أن يكون اختراقا كبيرا في فهمنا للكون، في الوقت الذي يبحث فيه العلماء عن الأحداث التي وقعت في فترة الشباب النسبي للكون، عندما كان عمره 4.5 مليارات سنة فقط.

ووفق ما ذُكر بصحيفة “ذي أنديباندانت”، فالمجرات تبدأ في الموت عندما تتوقف عن تكوين النجوم، إضافة إلى أن علماء الفلك لاحظوا وجود مجموعة كبيرة من هذه المجرات الميتة المنتشرة في أنحاء الكون، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد سبب حدوث ذلك بالضبط.

وتفقد المجرة، التي تم رصدها، ما قيمته 10.000 شمس من الغاز كل عام، ما يعني أن وقودها ينفد لتكوين نجوم جديدة، لتفقد ما يقرب من نصف هذا الغاز.

ولأنها لا تزال تنتج نجوما بمعدل أسرع بمئات المرات من مجرتنا درب التبانة، فسوف تستهلك البقايا الموجودة لديها في عشرات الملايين من السنين، وسوف تموت في جميع الأحوال.

ويأمل العلماء الحصول على رؤية واضحة لهذا الحدث المذهل، الذي سيلقي الضوء على فهم أكثر للعملية التي تؤدي إلى موت المجرات.