علماء: اختلالات دماغية حادة تتربص بمرضى كورونا

علماء: اختلالات دماغية حادة تتربص بمرضى كورونا
صورة: أ.ف.ب
الثلاثاء 12 يناير 2021 - 12:46

أظهرت دراسة جديدة أن مرضى “كوفيد-19” الذين تم إدخالهم وحدات للعناية المركزة، خلال الأشهر الأولى من تفشي الوباء، عانوا من عبء أكبر من الهذيان والغيبوبة مقارنة بمن يتوجهون عادة إلى المستشفيات لإصابتهم بفشل تنفسي حاد.

الدراسة الأضخم من نوعها، التي نُشرت في مجلة “ذا لانسيت” الطبية، تتبعت حالات الهذيان والغيبوبة لدى أكثر من 2000 مصاب بمرض “كوفيد-19” الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، الذين تم وضعهم في 69 من وحدات العناية المركزة الخاصة بالبالغين في 14 دولة، قبل تاريخ 28 أبريل 2020.

وبحسب العلماء، بقيادة الباحثين في المركز الطبي بجامعة “فاندربيلت” في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن اختيار استخدام الأدوية المهدئة وفرض القيود على الزيارات العائلية، كان له دور في زيادة الخلل الوظيفي الدماغي الحاد لهؤلاء المرضى.

وعانى ما يقرب من 82 بالمئة من المرضى الذين شملتهم الدراسة من غيبوبة لمدة 10 أيام، في المتوسط، كما أصيب 55 بالمئة من المرضى بالهذيان لمدة 3 أيام، كمعدل، بينما أشار العلماء إلى أن الخلل الوظيفي الدماغي الحاد استمر لمدة 12 يوما في المتوسط.

ويعتقد العلماء أنه من الممكن أن يتسبب مرض “كوفيد-19” في جعل المرضى أكثر عرضة للخلل الوظيفي الدماغي الحاد.

الأدوية المهدئة الخلل الوظيفي الدماغي الهذيان والغيبوبة دراسة مرضى "كوفيد-19"

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‫تعليقات الزوار

6
  • ابو زقاقة
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 12:52

    المغاربة راه عندهم خلل دماغي ديما بلا كورونا .

    10
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  • مهاجر
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 12:57

    الخلل الوضيفي الحاد هو الذي سوف يتسبب فيه اللقاح. ما هذا إلا دعاية لتخويف الناس حتى يقبلوا على اللقاح المشؤوم.

    -3
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  • النقد الذاتي
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 13:00

    بحسب هذه الدراسة فإن بوريس جونسون الذي اصيب بكورونا وادخل العناية المركزة لم يعد صالحا لحكم بريطانيا.. فعوض هذه النظريات. على العلماء البحث عن مصدر هذا الفيروس ومحاسبة الدولة المصنعة له

    18
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  • docteur
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 13:00

    نتيجة تختر الدم مما يؤدى إلى نقص تدفق الأوكسجين للدماغ لذلك وجب ممارسة الرياضة و التغدية السليمة و تجنب الاغدية المصنعة و المقليات في الزيوت

    23
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  • انسان
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 13:02

    الله يفرحكم… راكم غير زايدين تتمرضو فينا بهاد الأخبار المقلقة.. لي بغاها الله هي لي غتكون.. الموت وحدة لي كاينة

    17
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  • عين نزاغ.
    الثلاثاء 12 يناير 2021 - 13:03

    الاختللات الدماغية…..موجودة……………فالحكومة الحالية…….واادليل….فالفيضنات …اما سكان القرى والجبال……….لايعلم بهم….الا الله..

    12
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