علماء: اختلالات دماغية حادة تتربص بمرضى كورونا

أظهرت دراسة جديدة أن مرضى “كوفيد-19” الذين تم إدخالهم وحدات للعناية المركزة، خلال الأشهر الأولى من تفشي الوباء، عانوا من عبء أكبر من الهذيان والغيبوبة مقارنة بمن يتوجهون عادة إلى المستشفيات لإصابتهم بفشل تنفسي حاد.

الدراسة الأضخم من نوعها، التي نُشرت في مجلة “ذا لانسيت” الطبية، تتبعت حالات الهذيان والغيبوبة لدى أكثر من 2000 مصاب بمرض “كوفيد-19” الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، الذين تم وضعهم في 69 من وحدات العناية المركزة الخاصة بالبالغين في 14 دولة، قبل تاريخ 28 أبريل 2020.

وبحسب العلماء، بقيادة الباحثين في المركز الطبي بجامعة “فاندربيلت” في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن اختيار استخدام الأدوية المهدئة وفرض القيود على الزيارات العائلية، كان له دور في زيادة الخلل الوظيفي الدماغي الحاد لهؤلاء المرضى.

وعانى ما يقرب من 82 بالمئة من المرضى الذين شملتهم الدراسة من غيبوبة لمدة 10 أيام، في المتوسط، كما أصيب 55 بالمئة من المرضى بالهذيان لمدة 3 أيام، كمعدل، بينما أشار العلماء إلى أن الخلل الوظيفي الدماغي الحاد استمر لمدة 12 يوما في المتوسط.

ويعتقد العلماء أنه من الممكن أن يتسبب مرض “كوفيد-19” في جعل المرضى أكثر عرضة للخلل الوظيفي الدماغي الحاد.