علماء يبحثون عن لقاح ضد "كورونا" في أوراق التبغ

أعلنت شركة “كنتاكي بايوبروسيسنغ” الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، التابعة لمجموعة التبغ البريطانية “بات” (بريتيش أميركان توباكو)، إطلاق التجارب الأولى للقاح ضد “كوفيد-19” تم تطويره عبر طريقة تستخدم لأوراق التبغ.

وتستعد المجموعة لإجراء أولى التجارب السريرية للمرحلة الأولى مع عدد قليل من المتطوعين من أجل معرفة ما إذا كان اللقاح آمنا بعد تلقي الضوء الأخضر من الإدارة الأمريكية للأغذية والعقاقير، وفقا لبيان صادر عن “بات” المعروفة بإنتاج “لاكي سترايك” و”دانهيل”.

ويجري تحديد فعالية اللقاحات من خلال تجارب أوسع تسمى المرحلتين الثانية والثالثة.

وتخطط “كنتاكي بايوبروسيسنغ” لإجراء التجارب على 180 متطوعا بالغا سليما، سيتم تقسيمهم إلى مجموعتين؛ الأولى للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاما، والثانية للفئة العمرية من 50 إلى 70 عاما.

ومن المتوقع ظهور النتائج منتصف العام الـ2021، وتأمل المجموعة بعد ذلك في الانتقال إلى المرحلة الثانية من التجارب، وفق ما تنص عليه قوانين الهيئة الناظمة.

ونجحت الشركة في استنساخ جزء من تسلسل “كوفيد-19″؛ ما ساعد في تطوير جزيء يمكنه إنتاج أجسام مضادة يمكنها الحماية من الفيروس.

وأوراق التبغ التي تستخدمها التكنولوجيا الحيوية لها خصائص معينة ذات مزايا متعددة وتشكل، وفقا للشركة، بيئة مواتية لإنتاج أجسام مضادة أكثر كفاءة وسرعة من التقنيات التقليدية.

وبالنسبة إلى “كنتاكي بايوبروسيسنغ”، تساهم تقنيتها في تسريع عملية تصنيع اللقاح الذي سيكون من الممكن حفظه في درجة حرارة الغرفة فيما تتطلب اللقاحات الأخرى الحفظ في درجات حرارة معينة.

وفي الوقت نفسه، تعمل الشركة على تطوير لقاح ضد الإنفلونزا والذي سيدخل أيضا المرحلة الأولى من التجارب السريرية.