علماء يبحثون عن لقاح ضد "كورونا" في أوراق التبغ

أعلنت شركة “كنتاكي بايوبروسيسنغ” الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، التابعة لمجموعة التبغ البريطانية “بات” (بريتيش أميركان توباكو)، إطلاق التجارب الأولى للقاح ضد “كوفيد-19” تم تطويره عبر طريقة تستخدم لأوراق التبغ.
وتستعد المجموعة لإجراء أولى التجارب السريرية للمرحلة الأولى مع عدد قليل من المتطوعين من أجل معرفة ما إذا كان اللقاح آمنا بعد تلقي الضوء الأخضر من الإدارة الأمريكية للأغذية والعقاقير، وفقا لبيان صادر عن “بات” المعروفة بإنتاج “لاكي سترايك” و”دانهيل”.
ويجري تحديد فعالية اللقاحات من خلال تجارب أوسع تسمى المرحلتين الثانية والثالثة.
وتخطط “كنتاكي بايوبروسيسنغ” لإجراء التجارب على 180 متطوعا بالغا سليما، سيتم تقسيمهم إلى مجموعتين؛ الأولى للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاما، والثانية للفئة العمرية من 50 إلى 70 عاما.
ومن المتوقع ظهور النتائج منتصف العام الـ2021، وتأمل المجموعة بعد ذلك في الانتقال إلى المرحلة الثانية من التجارب، وفق ما تنص عليه قوانين الهيئة الناظمة.
ونجحت الشركة في استنساخ جزء من تسلسل “كوفيد-19″؛ ما ساعد في تطوير جزيء يمكنه إنتاج أجسام مضادة يمكنها الحماية من الفيروس.
وأوراق التبغ التي تستخدمها التكنولوجيا الحيوية لها خصائص معينة ذات مزايا متعددة وتشكل، وفقا للشركة، بيئة مواتية لإنتاج أجسام مضادة أكثر كفاءة وسرعة من التقنيات التقليدية.
وبالنسبة إلى “كنتاكي بايوبروسيسنغ”، تساهم تقنيتها في تسريع عملية تصنيع اللقاح الذي سيكون من الممكن حفظه في درجة حرارة الغرفة فيما تتطلب اللقاحات الأخرى الحفظ في درجات حرارة معينة.
وفي الوقت نفسه، تعمل الشركة على تطوير لقاح ضد الإنفلونزا والذي سيدخل أيضا المرحلة الأولى من التجارب السريرية.
المسألة واضحة شركة تبغ بريطانية هدفها الحصول على زبناء أكثر للتبغ حيث سيتم حقن مادة النيكوتين في الجسم و بالتالي يصبح الشخص مدمنا على تعاطي السجائر ليسد حاجته من مادة النيكوتين حتى لو كان الشخص لايتعاطى السجائر..
صراحة لم أعد أفهم شيئا، واش هذا لقاح أو مخدر؟؟؟؟
كثرت اللقاحات والتجارب والوصفات وغيرها من التُّراهات… لماذا لا نبحث نحن كذلك عن لقاح أو دواء ضد كورونا في نبتة الكيف؟ “كلشي ممكن…”
فكرة لابأس بها ماينساوش نبتة الكيفش
بصراحة هادشي ولى كيضحك بقالكم زعما غير أوراق التبغ و زيدو حتى وراق الخص و الملفوف و الدلاح.
قرءت مقالا بداية انتشار الوباء ان دراسة طبية اتبتت ان المدخنين أقل عرضة للإصابة بكوفيد ان تدكرتم هدا المقال والسبب هو النيكوتين
هل ممكن يكون دواء في طبيعة ضد هاد كورونا نعم انه موجود ديرة عدة تجارب واكتشفت مادة قوية ضد اعرض كورونا أولا ضد حرارة تنفس طبيعي 100/100 صدر خفيف قوة مناعة كما يقال سول لي مجرب وما سال طبيب والله اعلم مااقول والسلام