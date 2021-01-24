علماء يكتشفون بقايا متحجرة لديناصور ضخم

اكتشف علماء الأحافير بقايا نوع من الديناصورات العملاقة في الأرجنتين، ويعتقدون أنه يمكن أن يكون أحد أكبر المخلوقات التي دبت على الأرض إطلاقا.

ويرجع عمر البقايا المتحجرة لـ”تيتانوصور”، المكتشفة بمقاطعة نيوكوين شمال باتاغونيا في رواسب سميكة تعرف باسم “تكوين كانديلروس”، إلى 98 مليون عام، حسب ما نشرته صحيفة “سي إن إن”.

كما يعتقد العلماء أن 24 فقرة التي عثر عليها، من الذيل وأجزاء من الحوض والحزام الصدري، تنتمي إلى هيكل “تيتانوصورات”؛ وهي مجموعة متنوعة من الديناصورات الصربودية، التي تتميز بحجمها الكبير، وعنقها وذيلها الطويلين، وأربعة أرجل.

وصرح الباحثون، حسب الصحيفة عينها، أنه من المستبعد أن يكون هذا المخلوق ينتمي إلى جنس جديد، لكنهم لم يتمكنوا، حتى الآن، من تحديد نوعه.