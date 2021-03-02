عمالة الحي الحسني تفسر الاكتظاظ بمراكز التلقيح

عمالة الحي الحسني تفسر الاكتظاظ بمراكز التلقيح
صورة: و.م.ع
الثلاثاء 2 مارس 2021 - 13:06

إثر تداول بعض المواقع الإلكترونية والحسابات على وسائط التواصل الاجتماعي منشورات ومقاطع مصورة تشير إلى تسجيل اكتظاظ بمركز التلقيح الكائن بالمركب الرياضي الألفة بالدار البيضاء، أكدت عمالة مقاطعة الحي الحسني أن حالة الاكتظاظ المسجلة ترجع بالأساس إلى الإقبال المتزايد للمواطنين على عملية التلقيح، وتوافد عدد من المستفيدين دون الالتزام بالمواعيد المحددة لهم مسبقا.

وشددت السلطة الإقليمية، في بلاغ توصلت به هسبريس، على أنه “من الملاحظ توافد المواطنات والمواطنين ابتداء من الساعات الأولى من الصباح رغم حصولهم على مواعيد محددة خلال الفترة الزوالية”، مردفة: “للتذكير فتحديد المواعيد يتم بنصف يوم، صباحًا أو بعد الظهر، وهو الأمر الذي يشكل ضغطا على المصالح الصحية والسلطات العاملة بمركز التلقيح”.

هذا بالإضافة، يقول البلاغ، إلى تقدم مجموعة من المواطنين إلى مركز التلقيح رغم تخلفهم عن الموعد المحدد لهم سابقا، ودون اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على موعد ثانٍ، ما يؤدي إلى تجاوز الأعداد المبرمجة للاستفادة من اللقاح يوميا.

وختمت العمالة بلاغها بالتأكيد على أن المصالح الصحية وجميع السلطات المعنية معبأة من أجل تنظيم وتوفير الظروف الملائمة لاستفادة كافة المواطنات والمواطنين من التلقيح بصفة تدريجية، داعية إلى احترام المواعيد والحضور في الفترات الزمنية المحددة مسبقا لتفادي الاكتظاظ وتسهيل مختلف مراحل الاستفادة من التلقيح، مع الالتزام بكافة الاحتياطات الوقائية والاحترازية الضرورية من تباعد جسدي وإلزامية وضع الكمامات الواقية.

التدابير الاحترازية الحملة الوطنية للتلقيح فيروس كورونا مدينة الدار البيضاء

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

3
  • مواطن من الدارالبيضاء
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 13:21

    عمالة الحي الحسني هي أكبر عمالات ولاية العاصمة الاقتصادية وأكبر عمالة في جهة الدارالبيضاء. وبها أكبر كثافة سكانية. لكن المسؤولين هناك يتعاملون معها كعمالة صغيرة..

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • [email protected]
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 13:39

    لم يتخلف الناس ولكن لم يتمكنوا من التلقيح انا شخصيا اصطحبت والدتي وهي امرأة طاعنة في السن ولم تتمكن من تلقي اللقاح الى حد اليوم كل يوم ننتضر دون جدوى الأمور جد معقدة بالنسبة للناس الكبار في السن

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الدهبي مهاجر
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 13:54

    عمالة حي الحسني اكفس جماعة فى الدار البيضاء جماعة كانك في جماعة قروية ماشي حضرية ها البقر ها الغنم ها كراول زناقي مضلمة الباعة المتجولين حابسين طريق وخاصة طريق مقبرة الرحمة يعني المسؤولين شفارة

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
تطوان تتنفس تحت الماء
الإثنين 1 مارس 2021 - 23:05 3

تطوان تتنفس تحت الماء

صوت وصورة
فيلات فاخرة في دار بوعزة
الإثنين 1 مارس 2021 - 20:32 20

فيلات فاخرة في دار بوعزة

صوت وصورة
معاناة الرحل في منطقة إيش
الإثنين 1 مارس 2021 - 19:33 4

معاناة الرحل في منطقة إيش

صوت وصورة
الشاي في ڭلميم
الإثنين 1 مارس 2021 - 17:30 4

الشاي في ڭلميم

صوت وصورة
صاري وعنف شباب مونتريال
الإثنين 1 مارس 2021 - 14:31 7

صاري وعنف شباب مونتريال

صوت وصورة
حجاج .. نقاش في السياسة
الأحد 28 فبراير 2021 - 22:20 96

حجاج .. نقاش في السياسة