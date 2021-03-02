عمالة الحي الحسني تفسر الاكتظاظ بمراكز التلقيح

إثر تداول بعض المواقع الإلكترونية والحسابات على وسائط التواصل الاجتماعي منشورات ومقاطع مصورة تشير إلى تسجيل اكتظاظ بمركز التلقيح الكائن بالمركب الرياضي الألفة بالدار البيضاء، أكدت عمالة مقاطعة الحي الحسني أن حالة الاكتظاظ المسجلة ترجع بالأساس إلى الإقبال المتزايد للمواطنين على عملية التلقيح، وتوافد عدد من المستفيدين دون الالتزام بالمواعيد المحددة لهم مسبقا.

وشددت السلطة الإقليمية، في بلاغ توصلت به هسبريس، على أنه “من الملاحظ توافد المواطنات والمواطنين ابتداء من الساعات الأولى من الصباح رغم حصولهم على مواعيد محددة خلال الفترة الزوالية”، مردفة: “للتذكير فتحديد المواعيد يتم بنصف يوم، صباحًا أو بعد الظهر، وهو الأمر الذي يشكل ضغطا على المصالح الصحية والسلطات العاملة بمركز التلقيح”.

هذا بالإضافة، يقول البلاغ، إلى تقدم مجموعة من المواطنين إلى مركز التلقيح رغم تخلفهم عن الموعد المحدد لهم سابقا، ودون اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على موعد ثانٍ، ما يؤدي إلى تجاوز الأعداد المبرمجة للاستفادة من اللقاح يوميا.

وختمت العمالة بلاغها بالتأكيد على أن المصالح الصحية وجميع السلطات المعنية معبأة من أجل تنظيم وتوفير الظروف الملائمة لاستفادة كافة المواطنات والمواطنين من التلقيح بصفة تدريجية، داعية إلى احترام المواعيد والحضور في الفترات الزمنية المحددة مسبقا لتفادي الاكتظاظ وتسهيل مختلف مراحل الاستفادة من التلقيح، مع الالتزام بكافة الاحتياطات الوقائية والاحترازية الضرورية من تباعد جسدي وإلزامية وضع الكمامات الواقية.