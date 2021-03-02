عمالة الحي الحسني تفسر الاكتظاظ بمراكز التلقيح

إثر تداول بعض المواقع الإلكترونية والحسابات على وسائط التواصل الاجتماعي منشورات ومقاطع مصورة تشير إلى تسجيل اكتظاظ بمركز التلقيح الكائن بالمركب الرياضي الألفة بالدار البيضاء، أكدت عمالة مقاطعة الحي الحسني أن حالة الاكتظاظ المسجلة ترجع بالأساس إلى الإقبال المتزايد للمواطنين على عملية التلقيح، وتوافد عدد من المستفيدين دون الالتزام بالمواعيد المحددة لهم مسبقا.
وشددت السلطة الإقليمية، في بلاغ توصلت به هسبريس، على أنه “من الملاحظ توافد المواطنات والمواطنين ابتداء من الساعات الأولى من الصباح رغم حصولهم على مواعيد محددة خلال الفترة الزوالية”، مردفة: “للتذكير فتحديد المواعيد يتم بنصف يوم، صباحًا أو بعد الظهر، وهو الأمر الذي يشكل ضغطا على المصالح الصحية والسلطات العاملة بمركز التلقيح”.
هذا بالإضافة، يقول البلاغ، إلى تقدم مجموعة من المواطنين إلى مركز التلقيح رغم تخلفهم عن الموعد المحدد لهم سابقا، ودون اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على موعد ثانٍ، ما يؤدي إلى تجاوز الأعداد المبرمجة للاستفادة من اللقاح يوميا.
وختمت العمالة بلاغها بالتأكيد على أن المصالح الصحية وجميع السلطات المعنية معبأة من أجل تنظيم وتوفير الظروف الملائمة لاستفادة كافة المواطنات والمواطنين من التلقيح بصفة تدريجية، داعية إلى احترام المواعيد والحضور في الفترات الزمنية المحددة مسبقا لتفادي الاكتظاظ وتسهيل مختلف مراحل الاستفادة من التلقيح، مع الالتزام بكافة الاحتياطات الوقائية والاحترازية الضرورية من تباعد جسدي وإلزامية وضع الكمامات الواقية.
عمالة الحي الحسني هي أكبر عمالات ولاية العاصمة الاقتصادية وأكبر عمالة في جهة الدارالبيضاء. وبها أكبر كثافة سكانية. لكن المسؤولين هناك يتعاملون معها كعمالة صغيرة..
لم يتخلف الناس ولكن لم يتمكنوا من التلقيح انا شخصيا اصطحبت والدتي وهي امرأة طاعنة في السن ولم تتمكن من تلقي اللقاح الى حد اليوم كل يوم ننتضر دون جدوى الأمور جد معقدة بالنسبة للناس الكبار في السن
عمالة حي الحسني اكفس جماعة فى الدار البيضاء جماعة كانك في جماعة قروية ماشي حضرية ها البقر ها الغنم ها كراول زناقي مضلمة الباعة المتجولين حابسين طريق وخاصة طريق مقبرة الرحمة يعني المسؤولين شفارة