النواصر توزع سيارات ودراجات على الدرك والأمن

منح المجلس الإقليمي لعمالة النواصر، أمس الأربعاء، مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية تجهيزات لوجيستيكية، قصد دعم هذه المصالح في القيام بمهامها الأمنية على صعيد الإقليم.
وجرى أمس، داخل مقر العمالة، وبحضور مختلف المسؤولين للدرك الملكي، الأمن الوطني، الوقاية المدنية، إلى جانب عدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية، توزيع عدد من السيارات والدراجات النارية، وكذا سيارة للإسعاف على المصالح المذكورة.
وخصص المجلس الإقليمي لعمالة النواصر لاقتناء الآليات، التي جرى توزيعها تحت إشراف العامل عبد الله الشاطر، كلفة مالية قدرها 3.730.000,00 درهم.
وهكذا، جرى توزيع سبع سيارات نفعية تم تسليمها إلى سرية الدرك الملكي النواصر، إلى جانب ثلاث دراجات نارية “كيمكو 350 ” لفائدة القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء “2 مارس”.
كما جرى، خلال هذه المناسبة، توزيع أربع دراجات نارية من نوع “كوازاكي فيرسيز” لفائدة ولاية الأمن الوطني للدار البيضاء، حيث ستستفيد منها منطقة الرحمة، إلى جانب سيارة مصلحة للمنطقة الأمنية نفسها.
أما القيادة الإقليمية للقوات المساعدة بالنواصر، فقد منحها مجلس العمالة ثلاث دراجات نارية كواد؛ فيما سلم سيارة إسعاف لفائدة القيادة الجهوية للوقاية المدنية، بينما وضع المجلس سالف الذكر سيارة إسعاف رهن إشارة جماعة أولاد عزوز.
وأكد رئيس المجلس الإقليمي لعمالة النواصر أن هذه المبادرة تأتي “حرصا من السلطة الإقليمية ممثلة في عامل الإقليم، والمجلس الإقليمي والمصالح الأمنية، على تعزيز الشراكة والتعاون البناء فيما بينهم من أجل تحقيق ظروف اشتغال هذه المصالح الأمنية، وتوفير الإمكانيات اللوجستيكية الضرورية للقيام بالمهام المنوطة بها بتراب عمالة إقليم النواصر”.
وشدد رئيس المجلس، في كلمة له بالمناسبة، على أن هذه المبادرة تدخل أيضا في “إطار الانخراط في حملة التضامن الوطني والتعبئة العامة لمواجهة جائحة فيروس كورونا وتفعيلا لمبدأ التعاون والتضامن لما تقتضيه خطورة المرحلة الراهنة”.
ولَم يفوت رئيس المجلس، خلال اللقاء نفسه، الفرصة دون الحديث عن “النجاحات الدبلوماسية التي حققتها بلادنا على الصعيدين الدولي والإقليمي في قضيتننا الوطنية، باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من دول العالم بسيادة المغرب على أراضيه الجنوبية، والذي جاء ثمرة السياسات الرشيدة والمتبصرة لملكنا المفدى”.
كما أشاد المسؤول الإقليمي في السياق نفسه بـ”التحركات التي قامت بها قواتنا المسلحة الملكية، في احترام تام للسلطات المخولة لها، من أجل أجل معبر الكركارات وإعادة الأمن إلى المنطقة لضمان إعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري مع باقي الدول الإفريقية”.
ولماذا لم تقومو بتسليم السيارات لموظفي المجلس الإقليمي للقيام بمهامهم على أحسن وجه إن كنتم حقا تهمكم مصلحة الموظفين والساكنة
ثانيا هذه ليست شراكة وإنما مساعدة
مبادرة حستة لتعزيز الامن، حبدا لو تتبعها مجالس اقليميو اخرى عوضالتفكير في المبادرات الانتخابية الفارغة
Initiative louable, esperant qu’elle soit suivie par d’autres conseils provinciaux au lieu de penser uniquement aux initiatives electorales
من الواجب أن تصرف هذه المبالغ فيما يخص المواطن اما هذه المصالح فلها ميزانيات مخصصة لهاذ الغرض
امر جيد ولكن ماذا عن انتشار السكن العشوائي ببوسكورة وكثرة بيع المخدرات بها ؟ دوار الحوامي ببوسكورة مثلا مرتع لاختباء المجرمين الفارين من قبضة العدالة بالدار البيضاء ومركز تجاري لبيع المخذرات والكحول. متى سيتم حل هذا السكن العشوائي ببوسكورة وتعويضه بسكن لائق ؟
الشرطة والدرك والقوات المساعدة ليسوا بحاجة إلى هاته الأموال التي تصرف من مالية المجلس لسيبيين:
-اولا حتى لا تقع هناك محاباة لهذه الهيئات المفروض انها تتمتع بالاستقلالية وخدمة الوطن والملك والدين
-,ثانيا هذه الأموال المفروض ان توجه للصحة والتعليم ورفع الفقر عن الساكنة .
الامن والدرك والقوات المساعدة تخصص لهم ميزانيات ضخمة ضخمة بالإضافة إلى المساعدات الدولية التي تمنح لهذه المؤسسات الأمنية من طرف امريكا والصين والاتحاد الاوربي .
هذا ذليل على أن المجالس الإقليمية للعمالات لا تفقه في تسيير شؤون الناس شيئا لك الله يا ملكي ووطني
بوسكورة تحتاج للشرطة فقد ملئت جورا حيث المخدرات وسبطرة بارونات العشوائي في اولاد مالك واولاد بن عمر نموذجا
هذا هو العبث و التناقض و النفاق هو عندما يكون الدركي بسيارة تساوي 120000 درهم و ارئيس جماعة بسيارة 1000000 درهم ،الاول تعتمد عليه الدولة في الامن الداخلي و الخارجي و تعتمد عليه الدولة في كل الوقت ليل نهار ايام العطل ،يواجه المخاطر
و الثاني هى عبء علو الدولة يسرقها يبتزها وهو سبب تأخر البلد و هو المسؤول على السمعة السيئة للبلد
يا عامل صاحب الجلالة بالنواصر نرجو منك اصلاح الطرقات ببوسكورة فجماعتها في غياب تام ومحاربة السكن العشوائي وإدخال الشرطة لبوسكورة